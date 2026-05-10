Pirić na druženju sa Štimcem. Hoće li ovaj duo ući u Hajduk?

Dok službeni Hajduk još važe pismo namjere ukrajinskih investitora, Ivica Pirić, ključni čovjek u potencijalnom velikom sponzorskom ulaganju, povlači poteze koji odjekuju Dalmacijom. Fotografija koju je objavio na društvenim mrežama, na kojoj uživa u vinariji s Igorom Štimcem, zapalila je navijačke krugove i potaknula lavinu nagađanja. Slučajan susret starih prijatelja ili signal da se na Poljudu spremaju velike promjene?

Hajduk je potvrdio da su primili pismo namjere te da su započeli neformalne razgovore s Pirićem, koji predstavlja ukrajinskog milijardera i vlasnika kriptomjenjačnice WhiteBIT Volodimira Nosova. Predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković izjavio je kako je Pirić prezentirao interes za sponzoriranjem kluba, no cijeli je proces još u ranoj fazi i trajat će mjesecima.

'Uživamo u atmosferi i nevjerojatnim pogledima'

Ipak, dok na Poljudu čekaju konkretizaciju ponude, Pirić ne gubi vrijeme. Njegov susret sa Štimcem, posljednjim trenerom koji je Hajduku donio naslov prvaka 2005. i ujedno najvećim kritičarom sadašnjeg modela upravljanja, mnogi tumače kao jasan znak slaganja nove upravljačke križaljke.

Foto: Facebook

Susret se odigrao u idiličnom ambijentu vinarije Rizman na jugu Dalmacije, koja je u vlasništvu Damira Štimca, Igorova brata. Pirić je uz fotografiju napisao: "Dobar dan svima! Ćao iz vinarije Rizman! Danas uživamo u atmosferi, okusu pravog hrvatskog vina i nevjerojatnim pogledima na Dalmaciju".

Igor Štimac godinama ne propušta priliku upozoriti na, prema njegovom mišljenju, loše financijsko stanje, prekomjerno trošenje i netransparentnost u poslovanju kluba. Spojiti čovjeka koji nudi svježi kapital i čovjeka koji godinama zagovara promjene modela teško može biti slučajnost.

Što ukrajinski investitori nude Hajduku?

Ivica Pirić, nekadašnji igrač Hajduka, a danas poduzetnik i počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj, partner je s Nosovim u tvrtki White Tech, osnovanoj u Hrvatskoj. Ta je tvrtka nedavno dobila odobrenje Hanfe za pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom, što je bio ključan preduvjet za ulazak u sponzorstva u hrvatskom nogometu.

Pirića i Nosova ne zanima kupnja dionica Hajduka, već isključivo sponzorstvo i ulazak u upravljačku strukturu kako bi zaštitili svoju investiciju. Otvoreno je pitanje pozicije koju bi Pirić preuzeo, a spominje se i ona predsjednička. Dok navijači sa strepnjom prate razvoj događaja, susret u vinariji sugerira da se paralelno s formalnim pregovorima slaže i tim koji bi mogao preuzeti vođenje kluba ako do dogovora dođe.

*uz korištenje AI-ja