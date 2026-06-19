Obavijesti

Sport

Komentari 3
INVESTICIJA?

Pirić otkrio koliko WhiteBit planira uložiti u Hajduk: Šaljemo službenu ponudu

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Pirić otkrio koliko WhiteBit planira uložiti u Hajduk: Šaljemo službenu ponudu
Kaštel Lukšić: Mladi nogometaši iz Ukrajine došli su u dječji dom u Kaštelima | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ivica Pirić je bliski prijatelj i poslovnog partnera Ukrajinca Volodimira Nosova koji namjerava uložiti u splitski klub

Admiral

Na Poljudu čekaju velikog investitora, odnosno službenu ponudu WhiteBita. Među hajdučkim pukom kolaju kojekakve priče o tome koliko će ponuda Volodimira Nosova biti financijski teška.

Robert Šola iz Sportskih novosti nazvao je Ivicu Pirića, bliskog prijatelja i poslovnog partnera Nosova, kako bi doznao što je zapravo istina.

- Službena ponuda WhiteBita doći će u Hajduk u ponedjeljak ili utorak. Riječ je o ugovoru kojim bi bilo zajamčeno petogodišnje sponzorstvo u ukupnoj vrijednosti od 10 milijuna eura neto, odnosno dva milijuna godišnje. U tom će ugovoru biti i puno bonusa koji bi trebali povećati naše sponzorstvo u tih pet godina -rekao je dodao da je plan Hajduku osigurati najmanje 5 do 10 milijuna eura godišnje. 

- I još smo na te iznose spremni dodatno financijski pomoći u dovođenju pojedinih igrača koji bi trebali osnažiti Hajduk igračkom klasom - ističe Pirić i dodaje da ništa ne traže zauzvrat. 

- Ne tražimo ništa. Svašta se priča i piše, toliko gluposti koje nemaju veze s istinom. Ne tražimo dionice, postotke, kamate, ni bilo što četvrto ili peto. Hajduk je u evidentnom financijskom problemu i mi mu želimo pomoći - dodao je. 

Hajduk je u prošloj godini od svih sponzora ukupno dobio 3,8 milijuna eura, tako da bi WhiteBit već i s dva milijuna trebao postati daleko najveći pojedinačni sponzor kluba. K tome - ako smo dobro shvatili Pirića - ta dva milijuna godišnje bili bi temelj za ulaganja koja ljudi koji vode WhiteBit planiraju napraviti na Poljudu.

- Uložit ćemo koliko treba da se stvori moćan Hajduk - ponovio je za kraj Ivica Pirić.

Hajduk će u WhiteBitu imati najvećeg pojedinačnog sponzora u povijesti kluba, a kako će se cijela priča rasplesti znat će se početkom idućeg tjedna. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Osijek puni blagajnu zbog 19-godišnjaka!?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek puni blagajnu zbog 19-godišnjaka!?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo
ISPRAĆEN NA NOSILIMA

FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo

Liječnici su Konéu tijekom pružanja pomoći dali i masku za kisik, a zatim su ga na nosilima iznijeli s terena. Kanadski veznjak mahnuo je publici i podignuo palac, na što su mu navijači u Vancouveru odgovorili pljeskom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026