Pirić otkrio koliko WhiteBit planira uložiti u Hajduk: Šaljemo službenu ponudu

Na Poljudu čekaju velikog investitora, odnosno službenu ponudu WhiteBita. Među hajdučkim pukom kolaju kojekakve priče o tome koliko će ponuda Volodimira Nosova biti financijski teška.

Robert Šola iz Sportskih novosti nazvao je Ivicu Pirića, bliskog prijatelja i poslovnog partnera Nosova, kako bi doznao što je zapravo istina.

- Službena ponuda WhiteBita doći će u Hajduk u ponedjeljak ili utorak. Riječ je o ugovoru kojim bi bilo zajamčeno petogodišnje sponzorstvo u ukupnoj vrijednosti od 10 milijuna eura neto, odnosno dva milijuna godišnje. U tom će ugovoru biti i puno bonusa koji bi trebali povećati naše sponzorstvo u tih pet godina -rekao je dodao da je plan Hajduku osigurati najmanje 5 do 10 milijuna eura godišnje.

- I još smo na te iznose spremni dodatno financijski pomoći u dovođenju pojedinih igrača koji bi trebali osnažiti Hajduk igračkom klasom - ističe Pirić i dodaje da ništa ne traže zauzvrat.

- Ne tražimo ništa. Svašta se priča i piše, toliko gluposti koje nemaju veze s istinom. Ne tražimo dionice, postotke, kamate, ni bilo što četvrto ili peto. Hajduk je u evidentnom financijskom problemu i mi mu želimo pomoći - dodao je.

Hajduk je u prošloj godini od svih sponzora ukupno dobio 3,8 milijuna eura, tako da bi WhiteBit već i s dva milijuna trebao postati daleko najveći pojedinačni sponzor kluba. K tome - ako smo dobro shvatili Pirića - ta dva milijuna godišnje bili bi temelj za ulaganja koja ljudi koji vode WhiteBit planiraju napraviti na Poljudu.

- Uložit ćemo koliko treba da se stvori moćan Hajduk - ponovio je za kraj Ivica Pirić.

Hajduk će u WhiteBitu imati najvećeg pojedinačnog sponzora u povijesti kluba, a kako će se cijela priča rasplesti znat će se početkom idućeg tjedna.