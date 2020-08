Pirlo bez milosti: Otpisao je čak desetoricu, što to znači za Juve?

Agnelli je u subotnje jutro sazvao sastanak direktora i obznanio im svoju odluku, a prvi igrači koji su telefonski saznali za otkaz bili su Chiellini, Bonucci, Buffon i Ronaldo. Nijedan se nije bunio

<p><strong>Andrea Pirlo </strong>praktički nije ni preuzeo <strong>Juventus </strong>kako spada, a u talijanskim tiskovinama već se naširoko razglaba kakve će sve promjene prvak <strong>Serie A</strong> doživjeti i kako će nekad klasni veznjak prekrojiti momčad.</p><p>Talijani su, predvođeni Gazzettom dello Sport, iznijeli popis nogometaša kojima bi se Pirlo trebao zahvaliti i on je više manje očekivan s nekoliko iznimki koje su uzdrmale 'čizmu'. Čini se kako je dio Pirlova dolaska već otprije isplaniran i osmišljen.</p><p>Znalo se da je karijeri u Juventusu kraj došao Federicu Bernardeschiju, Gonzalu Higuainu, Samiju Khediri, Danieleu Ruganiju i Mattiji De Scigliu, no malo tko je mogao očekivati da će Pirlo na popis uvrstiti i Douglasa Costu, Alexa Sandra, Danila i Blaisea Matuidija! Tu se još ugurao i Aaron Ramsey.</p><p>Dakle, prema tvrdnjama tiražnog talijanskog lista, svih deset nabrojanih nogometaša bit će na transfer listi i klub će ih pokušati prodati. Tko će doći kao zamjena još se ne zna, no Juventus je već potpisao <strong>Arthura Mela iz Barcelone i Dejana Kuluševskog iz Parme</strong>.</p><h2>Novi Juve za Ligu prvaka</h2><p>No, što se krije iza svega? Pirlo je već neko vrijeme u Juventusu i prije desetak dana preuzeo je U-23 momčad, koju se neformalno naziva i "B ekipa". Budući da predsjednik<strong> Andrea Agnelli</strong> još otprije nije bio zadovoljan Sarrijem i prije nekoliko dana su čak ušli i u sukob, tjednima unazad talijanskim se medijima provlačio i povratak <strong>Massimilijana Allegrija</strong>.</p><p>Dakle, bilo je pitanje vremena kada će Agnelli Sarriju uručiti otkaz. Odlazak je bio brz i efikasan pa je verojatno i Pirla iznenadio cijeli rasplet. Agnelli je u subotnje jutro sazvao sastanak direktora i obznanio im svoju odluku, a prva četvorica koja su telefonski saznala za otkaz bila su <strong>Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon i Cristiano Ronaldo.</strong></p><p>Niti jedan nije bio previše iznenađen, čak su se i složili s Agnellijevom odlukom. Za pretpostaviti je da je ideja predsjednika Juventusa bila da Pirlo jednog dana preuzme klupu, a ispadanje iz Lige prvaka od, prema njegovim riječima, "slabijeg kluba za kojeg su svi odahnuli kada je izvučen na ždrijebu" samo je ubrzalo proces.</p><p>U takvom raspletu bilo je govora i o remontu Juventusa. Prema svemu sudeći, nekolicina igrača nije zadovoljila apetite momčadi kao što je Juventus i kriterije višeg cilja "osvajanja Lige prvaka." To znači da će u Torino u narednom periodu stići pola tuceta novih, provjerenih igrača uz dodatak nekih novih mladih snaga. Juve ih ima na pretek, bit će ključno odabrati tko je kalibar za velike domete.</p><p>Financijski je iznimno stabilan klub i može si dozvoliti prekrojavanje momčadi bez Uefinih posljedica. Kostur će i dalje ostati tu, pitanje je samo koliko će drastični potezi imati efekta i hoće li biti vremena za prilagodbu.</p><p>Juventus će pripreme za novu sezonu započeti 24. kolovoza, no Pirlo ima problem - u rujnu se igra UEFA Liga nacija, a nova sezona Serie A starta 19. rujna te će kompletnu momčad na raspolaganju imati tek desetak dana.</p>