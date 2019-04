Pirlo krivi Mandžukića, a ni on Juveu nije donio Ligu prvaka

Uz Ronalda im treba stvarno jak napadač. Iskreno, ako Juventus želi Ligu prvaka, ni Mandžukić ne bi trebao biti napadač sljedeće godine, rekao je Andrea Pirlo i tako vjerojatno po prvi put u karijeri naljutio navijače. Čovjek koji je primjer nogometnog genijalca, gospodina na terenu, koji je svojim majstorijama izazivao strahopoštovanje među navijačima širom svijeta, sada se odjednom odlučio okomiti na Mandžu i prozvati ga za nešto za što je, budimo realni, Mandžo najmanje kriv.

Zar nije čudno da ga Pirlo proziva zbog ispadanja iz Lige prvaka, kada Mandžukić nije ni igrao u utakmici u kojoj je Ajax izbacio Juventus?! Štoviše, da je Mandžo bio na terenu u Torinu, možda Juve ne bi doživio takav debakl u Europi. Nitko ne garantira da bi zabio gol koji bi Juventus možda odveo dalje, ali bio bi itekakva pomoć u skoku, pomoć obrani koja je "staroj dami" trebala protiv poletnog Ajaxa.

Jer to je Mandžina snaga. Zbog toga ga navijači strašno cijene.

Ima Juventus Ronalda da mu zabija golove, prije njega je 'trpao' Dybala, doći će netko i poslije njih, ali igrača popust Mandžukića, kada se on odluči umiroviti ili otići iz kluba, teško da će ponovno naći. On je čovjek koji radi za momčad, koji daje tu potrebnu energiju, baš onu energiju koja je nedostajala protiv Nizozemaca. Takvi ratnici se ne stvaraju u klupskim akademijama, oni se s time rađaju, i jako ih je malo u današnjem nogometu.

Foto: Twitter

Da, pomalo je licemjerno tako prozivati Mandžukića i tražiti njegov odlazak, kada znamo da je i sam bio u sličnoj situaciji dok je igrao u Juventusu. A tadašnji argumenti za njegov odlazak iz kluba bili su puno jači od onih koje je on sada iznio protiv Mandže.

Juventus europski trofej čeka od 1996. godine, a još dok im je Pirlo diktirao sredinom terena, talijanski mediji su redovito pisali da trofej neće ni stići, sve dok je on glavni motor momčadi. Njegova nogometna genijalnost nikada nije bila upitna, ali Pirlo jednostavno nikada nije imao brzinu što se posebno vidjelo u njegovim posljednjim sezonama u Torinu, kada su Juventusovi protivnici to sve češće iskorištavali. Dovoljno je bilo oteti mu barem jednu loptu na sredini terena da bi se otvorila brza kontra. Ruku na srce, nije to bio nimalo jednostavan zadatak, ali kada Pirlu jednom uzmeš loptu i pojuriš u kontru, on te više neće stići.

Maestro se nije znao povući na vrijeme

Profesorski je odigrao gotovo 20 godina u Serie A, ali brojke su u nogometu zeznuta stvar. Jedan dan si iskusni veteran koji daje sigurnost momčadi, hraniš napadače svojim laserski preciznim dodavanjima, a drugi dan postaneš sjena onog velikog igrača, postaneš netko tko zauzima mjesto u momčadi mlađima, igračima koji tek dolaze.

Pirlo je imao 35 godina kada je otišao iz Juventusa, Mandžukić je danas tri godine mlađi nego što je on bio tada. Juventus mu je početkom mjeseca dao novi ugovor do 2021. godine, navijači su molili klub da napravi sve što može da zadrži Mandžu. Svi znaju da naš napadač ima nevjerojatan status i izaziva strahopoštovanje i među protivnicima i među navijačima u čitavoj Italiji.

Foto: REUTERS/PIXSELL

S druge strane, Pirlo je Italiju napustio kada je već bilo prekasno. Nije se znao povući na vrhuncu pa je odlazak u MLS dočekao s napisima kako je već prestar i kako je vrijeme za mirovinu. Zakasnio je i s igračkom mirovinom. Iz Juventusa je preselio u SAD, ali kako su mjeseci prolazili, morao se suočavati sa sve većim kritikama. Navijači New York Cityja su cijenili njegov legendarni status, bili nevjerojatno zahvalni jer su imali priliku gledati na svom terenu jednog od najvećih u povijesti, ali na kraju su izgubili strpljenje i zatražili su njegov odlazak.

Maestro je u svojoj velikoj karijeri osvojio šest naslova prvaka Italije, dvije Lige prvaka i Svjetsko prvenstvo, odigrao je 116 utakmica za reprezentaciju, možda i zakinut za osvajanje Zlatne lopte. Ali, nikada se nije se znao braniti, nije bio igrač za duele. Možda mu ni ne treba zamjeriti na izjavama o Mandžukiću. Možda je samo malo ljubomoran jer Mandžu cijene zbog onoga što je presudilo njegovoj velikoj igračkoj karijeri. Jer sigurno bi dao sve što može da je prvenstvo u kojemu je izgradio svoje veliko igračko ime napustio na vrhunci snage, da se Juventus za njegov ostanak borio kao što se danas bori za Mandžukića... Čekao je predugo pa je na kraju morao otići kao "uteg" koji je u to vrijeme malo i smetao klubu...

