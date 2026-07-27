Pirlo zbog Rusije sve dalje od klupe Italije, Maldini prijeti otkazom: 'Zašto je tu politika?'

Italija se i dalje pita tko će biti izbornik reprezentacije, a priča se iz dana u dan mijenja. Nakon što su Guardiola i Ancelotti odbili vrhušku talijanskog saveza, na čelu s tehničkim direktorom Paolom Maldinijem, činilo se kako je Andrea Pirlo "zicer" i da je saga napokon gotova. Tada je isplivala Pirlova povezanost s ruskom kladioničarskom firmom pa je sve pred kolapsom.

Pirlo je prošle godine postao ambasador jedne ruske kladionice te sada predsjednik Saveza, Giovanni Malago, istražuje kakvi su to točno bili odnosi, budući da je Italija veliki ukrajinski saveznik. Gazzetta javlja da je odvjetnik talijanskog saveza cijelu nedjelju češljao te ugovore te da će isto napraviti u ponedjeljak kada bi trebala stići odluka o svemu. Kako navodi talijanski list, Pirlo je sve udaljeniji od klupe Azzura.

Ova revizija će se, između ostalog, usredotočiti na to je li Pirlova suradnja s ruskom kladionicom isključivo povezana s njegovim angažmanom u United FC-u iz Dubaija.

Tu nastaje novi problem i nova komplikacija. Isti izvor navodi kako je Paolo Maldini spreman odstupiti s mjesta tehničkog direktora saveza, jer je Pirlo bio njegov izbor. Iako Malago u potpunosti vjeruje Maldiniju i njegovoj procjeni, sada mu mora objasniti da se "nogomet mora povući" kada su u pitanju ovakve situacije. Gazzetta navodi da ako Maldini ostane čvrst i kaže "Pirlo ili otkaz", Malago će nevoljko prihvatiti njegovu odluku te će uz trenera tražiti i novog tehničkog direktora. Sada je sve u rukama odvjetnika koji će odlučiti Pirlovu budućnost.

U svoj toj žiži, javio se i Pirlo priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Posljednjih dana s velikom gorčinom pratim raspravu koja se razvila oko mog imena i mogućnosti da preuzmem ulogu izbornika talijanske reprezentacije. Iz poštovanja prema institucijama, Savezu i svim uključenim osobama dosad sam odlučio šutjeti. Međutim, smatram da je potrebno razjasniti nekoliko stvari.

Tijekom cijele svoje karijere, prvo kao igrač, a sada kao trener, uvijek sam obavljao svoj posao uz potpuno poštovanje zakona država u kojima sam radio i ugovora koje sam potpisao. Profesionalna suradnja koja je posljednjih dana postala predmet kontroverzi nastala je u kontekstu mog poslovnog iskustva u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i isključivo je komercijalne i sportske prirode.

Pripisivati toj suradnji političko značenje znači pripisivati mi uvjerenja koja nikada nisam izrazio i koja mi ne pripadaju. Želim zahvaliti Maldiniju i Leonardu (Maldinijev pomoćnik op. a.) na poštovanju i povjerenju koje su mi pokazali. Poznajem njihovu stručnost, ozbiljnost i ljubav koju su uvijek pokazivali prema talijanskom nogometu. Žao mi je što je isključivo sportski izbor tako brzo uvučen u javni sukob u kojem su mi počela biti pripisivana značenja i namjere koje nemaju nikakve veze sa mnom.

Ljubav prema Italiji ne ovisi o funkciji. Ona je dio moje povijesti, mog identiteta i nastavit će me pratiti uvijek’

Tako će Italija još uvijek pričekati što će biti s izbornikom, a nakon ponedjeljak mogući je i novi kaos, pogotovo ako Maldini da ostavku.