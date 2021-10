U dvorani zagrebačkog American Top Teama održano je četvrto izdanje turnira amaterske MMA lige u organizaciji Fight Nation Championshipa! Više od sto boraca iz svih zemalja regije, od Srbije, Crne Gore preko Srbije, Bosne i Hercegovine te Slovenije i Hrvatske, borilo se za titulu najboljih amaterskih boraca.

POGLEDAJTE VIDEO: Finale FNC-ove amaterske lige

Svi mečevi dostupni su na YouTube kanalu 24sata. Natjecatelji su bili podijeljeni u dobne i težinske kategorije. Natjecali su se juniori, mlađi seniori i seniori.

Pisarić najbolji borac turnira

Najbolji klub s pet zlatnih, tri srebrne i jednom brončanom medaljom bio je upravo zagrebački American Top Team, a najbolji borac cjelokupnog turnira bio je Luka Pisarić iz beogradskog Fight Company tima pod vodstvom Vase Bakočevića i Save Lazića.

Pisarić je u finalu mlađih seniora do 70 kilograma u sjajnom meču pobijedio Ivana Šteku. Oba borca odradila su maestralan turnir. Ostali pobjednici u mlađim seniorima:

Stefan Veselinović (do 61 kg), Fran Luka Đurić (do 66 kg), Ognjen Babić (do 77 kg), Mirko Komšo (do 84 kg), Dario Grgić (do 93 kg) i Tiriel-Luka Abramović u teškoj kategoriji.

Kovačević osvojio još jedan turnir

Još jedan amaterski turnir u seniorskoj konkurenciji osvojio je Denis Kovačević. Mladić iz zagrebačkog ATT-a bio je najbolji do 84 kilograma, koji se prije nekoliko godina borio s prekomjernom težinom. U jednom trenutku imao je 130 kilograma.

- Bio sam lijeno dijete. Sjedio satima i igrao igrice. A onda sam odlučio doći u ATT na trening i od tada nisam stao - rekao je Kovačević.

Ostali seniorski pobjednici: Michael Marić (do 61 kg), Filip Čulig (do 70 kg), David Forster (77), Karlo Ušljebrka (do 93 kg) i Todor Pejaković u kategoriji do 120 kilograma.

Najbolji borci s amaterskog turnira dobit će priliku okušati se u Armagedonu, natjecanju koje je prva stepenica po ulasku u profesionalne vode.

Vaso komentirao za 24sata

MMA borac Vaso Bakočević (32) okušao se i kao stručni sukomentator na YouTube kanalu 24sata na finalu FNC amaterske lige.

- Prekid programa, ekskluziva! Bit će revanš s Franciscom Barrijom 18. prosinca. Samo on to još ne zna. Nemam problem kad me netko prebije, ali ono... - rekao je kroz smijeh Vaso.

Vaso je prije mjesec dana izgubio od argentinskog borca gušenjem u prvoj rundi. Na početku meča ozlijedio je kvadriceps.