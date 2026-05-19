Pitali smo čitatelje je li Dalić trebao zvati Belju i Stojkovića na SP. Jedan odgovor dominira

Zlatko Dalić odredio je 26 igrača za početak priprema za Svjetsko prvenstvo uz šestoricu igrača na pretpozivu. Sve starta u ponedjeljak u Rijeci, cijeli će idući tjedan igrači pomalo dolaziti, oni koji su dobili dodatne slobodne dane priključit će se u četvrtak. Izbornik će imati nekoliko dana da utvrdi je li to to, 1. lipnja mora poslati konačan popis hrvatske nogometne reprezentacije Fifi, 17. lipnja u Dallasu je start protiv Engleske.

U čekaonici su trenutačno dvojica dinamovaca, Luka Stojković (22) i Dion Drena Beljo (24). Veznjak je ove sezone kreirao 25 golova (13 golova i 12 asistencija), napadač čak 44 gola (38 golova i šest asistencija). Vukli su "modre" prema uvjerljivom naslovu prvaka u HNL-u, eksplodirali u drugom dijelu sezone i, prema nekima, zaslužili biti unutra. Drugi smatraju da u Dalićev izbor ne treba sumnjati i da su najbolji dokaz tomu rezultati na prethodna dva Svjetska prvenstva.

Pitali smo čitatelje je li ih Dalić trebao uvrstiti na popis. Samo 28 posto smatra da nije, a 72 posto se ne slaže s izbornikom. Njih 50 posto smatra kako su se obojica trebala naći unutra, 14 posto smatra kako je trebao zvati samo Stojkovića, a osam posto samo Belju.

Dalić je, zanimljivo, otvoreno priznao kako mu je izostavljanje Luke bila najteža odluka, a o Belji je ustvrdio kako ga je već zvao (dao mu je 55 minuta u dvije utakmice 2023., op.a.) i kako je imao sjajnu sezonu, ali mu je problem konkurencija.

Statistika Luke Stojkovića

Statistika Diona Drene Belje