Obavijesti

Sport

Komentari 17
ANKETA

Pitali smo čitatelje je li Dalić trebao zvati Belju i Stojkovića na SP. Jedan odgovor dominira

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Pitali smo čitatelje je li Dalić trebao zvati Belju i Stojkovića na SP. Jedan odgovor dominira
Foto: Josip Regović/PIXSELL

Dalić objavio popis za SP sa Stojkovićem i Beljom na pretpozivu. Anketa 24sata pokazuje da 72 posto čitatelja ne podržava izbornikovu odluku

Admiral

Zlatko Dalić odredio je 26 igrača za početak priprema za Svjetsko prvenstvo uz šestoricu igrača na pretpozivu. Sve starta u ponedjeljak u Rijeci, cijeli će idući tjedan igrači pomalo dolaziti, oni koji su dobili dodatne slobodne dane priključit će se u četvrtak. Izbornik će imati nekoliko dana da utvrdi je li to to, 1. lipnja mora poslati konačan popis hrvatske nogometne reprezentacije Fifi, 17. lipnja u Dallasu je start protiv Engleske.

U čekaonici su trenutačno dvojica dinamovaca, Luka Stojković (22) i Dion Drena Beljo (24). Veznjak je ove sezone kreirao 25 golova (13 golova i 12 asistencija), napadač čak 44 gola (38 golova i šest asistencija). Vukli su "modre" prema uvjerljivom naslovu prvaka u HNL-u, eksplodirali u drugom dijelu sezone i, prema nekima, zaslužili biti unutra. Drugi smatraju da u Dalićev izbor ne treba sumnjati i da su najbolji dokaz tomu rezultati na prethodna dva Svjetska prvenstva.

Pitali smo čitatelje je li ih Dalić trebao uvrstiti na popis. Samo 28 posto smatra da nije, a 72 posto se ne slaže s izbornikom. Njih 50 posto smatra kako su se obojica trebala naći unutra, 14 posto smatra kako je trebao zvati samo Stojkovića, a osam posto samo Belju.

Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite ovdje.

Dalić je, zanimljivo, otvoreno priznao kako mu je izostavljanje Luke bila najteža odluka, a o Belji je ustvrdio kako ga je već zvao (dao mu je 55 minuta u dvije utakmice 2023., op.a.) i kako je imao sjajnu sezonu, ali mu je problem konkurencija.

Statistika Luke Stojkovića

Foto: Sofascore za 24sata

Statistika Diona Drene Belje

Foto: Sofascore za 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
DRAGI, IDEMO NA SP Neymar je prevario 92 puta, rodila mu je drugu kćer: 'Često sam brinula'
FOTO: SAD JOJ JE LAKŠE

DRAGI, IDEMO NA SP Neymar je prevario 92 puta, rodila mu je drugu kćer: 'Često sam brinula'

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja
Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku
KONAČNA ODLUKA

Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku

Izbornik Zlatko Dalić je javnosti u zagrebačkom pubu Pivana obznanio popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku te igrače na pretpozivu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026