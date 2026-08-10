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JOŠ NEMA RJEŠENJA

Pitali smo Ministarstvo zašto su ruskim gimnastičarima odbijene vize. Evo njihovog odgovora

Piše Ivan Kužela,
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Pitali smo Ministarstvo zašto su ruskim gimnastičarima odbijene vize. Evo njihovog odgovora
Foto: Filippo Tomasi/IPA Sport/IPA
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Zagreb sprema gimnastički spektakl, ali drama oko ruskih viza ne jenjava: MVEP poručuje da se svaki slučaj provjerava posebno, a odluke još nisu pale

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Zagreb će od četvrtka biti domaćin Europskog prvenstva u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici, koje će se u Areni održavati sve do 23. kolovoza. Na velikom natjecanju okupit će se više od 600 gimnastičara i gimnastičarki, a nakon objave ruskih medija proširila se priča da pojedinim ruskim sportašicama nisu odobrene vize. 

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Poslali smo upit Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a ovo je njihov odgovor. 

- Hvala na upitu o izdavanju viza sportašima iz Ruske Federacije, a koji bi trebali sudjelovati na Europskom prvenstvu u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici. Obavještavamo vas kako propis Europske Unije kojim je regulirana materija obrade zahtjeva za schengensku vizu tj. Zakonik Unije o vizama ne poznaje davanje unaprijed bianco jamstva kako će viza biti izdana bilo kojoj kategoriji osoba pa tako i sportašima.

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- Nadalje, ističemo kako se svaki zahtjev za vizu podnositelja zahtjeva obrađuje pojedinačno te su u samu obradu zahtjeva za vizu uz MVEP, uključena i druga vizna tijela (MUP i SOA). Kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, svi podneseni zahtjevi državljana Ruske Federacije se obrađuju u skladu sa Smjernicama Europske komisije za opće izdavanje viza ruskim podnositeljima zahtjeva s obzirom na Odluku Vijeća (EU) 2022/1500 od 9. rujna 2022. o potpunoj suspenziji primjene Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavnjenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije

- Temeljem navedenoga provodi se detaljna provjera svakog od podnesenih zahtjeva te se odluka donosi nakon provedenih konzultacija sa nadležnim hrvatskim viznim tijelima i državama članicama Schengena koje traže prethodno savjetovanje u slučaju izdavanja viza ruskim državljanima. Postupci za vize navedenim sportašima i dalje su u tijeku rješavanja.

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- U pogledu odnosa Republike Hrvatske i Ruske Federacije potrebno je istaknuti kako je Republika Hrvatska u obvezi poštivanja propisa u odnosu na međunarodne mjere ograničavanja te u tom smislu i u obvezi primjene i provedbe sankcija Europske unije prema Ruskoj Federaciji, a koje su trenutačno na snazi.

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