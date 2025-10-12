Pitali smo vas o prepuštanju Vuškovića mladim 'vatrenima': Evo kako ste glasali u anketi

Puno je pažnje u javnosti izazvalo prebacivanje Luke Vuškovića (18) iz seniorske reprezentacije u mladu povodom važne kvalifikacijske utakmice za Euro koja čeka U-21 selekciju. Mnogi smatraju da je mladi stoper protiv Gibraltara mogao dobiti priliku od prve minute da skuplja iskustvo u A selekciji, dok se drugi slažu s ovakvim dogovorom.

Pitali smo i vas što mislite o takvom potezu i dobili podijeljene rezultate. Doslovno. Da je to dobar potez jer mlade "vatrene" čeka važan dvoboj smatra vas 882 (50,1 posto), dok tu odluku ne odobrava vas 877, odnosno 49,9 posto.

Podsjetimo, Vušković je za reprezentaciju debitirao u dvoboju protiv Češke (5-1) na Opus Areni u ovim kvalifikacijama. Pod ugovorom je s Tottenhamom, ali ove je sezone na posudbi u HSV-u za kojeg je odigrao četiri utakmice.