ZANIMLJIVI REZULTATI

Pitali smo vas o prepuštanju Vuškovića mladim 'vatrenima': Evo kako ste glasali u anketi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Podsjetimo, Vušković je za reprezentaciju debitirao u dvoboju protiv Češke (5-1) na Opus Areni u ovim kvalifikacijama. Pod ugovorom je s Tottenhamom, ali ove je sezone na posudbi u HSV-u za kojeg je odigrao četiri utakmice

Puno je pažnje u javnosti izazvalo prebacivanje Luke Vuškovića (18) iz seniorske reprezentacije u mladu povodom važne kvalifikacijske utakmice za Euro koja čeka U-21 selekciju. Mnogi smatraju da je mladi stoper protiv Gibraltara mogao dobiti priliku od prve minute da skuplja iskustvo u A selekciji, dok se drugi slažu s ovakvim dogovorom. 

Dan kad je Dalić postao izbornik Hrvatske: 'Zvali su me iz HNS-a, rekao sam da nemam šanse...' 01:19
Dan kad je Dalić postao izbornik Hrvatske: 'Zvali su me iz HNS-a, rekao sam da nemam šanse...' | Video: 24sata Video

Pitali smo i vas što mislite o takvom potezu i dobili podijeljene rezultate. Doslovno. Da je to dobar potez jer mlade "vatrene" čeka važan dvoboj smatra vas 882 (50,1 posto), dok tu odluku ne odobrava vas 877, odnosno 49,9 posto. 

Podsjetimo, Vušković je za reprezentaciju debitirao u dvoboju protiv Češke (5-1) na Opus Areni u ovim kvalifikacijama. Pod ugovorom je s Tottenhamom, ali ove je sezone na posudbi u HSV-u za kojeg je odigrao četiri utakmice. 

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović

