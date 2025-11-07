Pitali smo vas treba li Dinamo smijeniti Kovačevića. Odgovor čitatelja 24sata je sasvim jasan

Moramo se dići, već sam u svlačionici održao govor poslije utakmice, moramo se dići iznad ovog. Ako smo pametni, naučit ćemo nešto iz ovog poraza, rekao je Mario Kovačević nakon četvrtog poraza u 17 utakmica u Dinamu. Peti je proljetos presudio Fabiju Cannavaru baš u Puli, gdje se "modri" spremaju ovu nedjelju. Jasno je da mjesta za novi kiks, u situaciji kad momčad izgleda negledljivo, nema.

Mnogi navijači, doduše, zazivaju smjenu već sad. Dinamo je na oba fronta i dalje čvrsto "u sedlu", u prvenstvu zaostaje bod za vodećim Hajdukom, u Europskoj ligi je od vodeće momčadi nakon dva kola skliznuo na 12. mjesto i morat će namaknuti još četiri ili pet bodova u četiri kola ako se želi plasirati dalje. Novo prerano ispadanje iz Europe bilo bi prevelik udarac za uzdrmanu klupsku blagajnu.

No više od rezultata navijače "modrih" brine neuvjerljiva igra. Nakon bolnih 3-0 od Celte Vigo, koju je skupina španjolskih navijača u nekoliko navrata dodatno oplemenila uzvikujući ponižavajući "ole!" kod dodavanja svoje momčadi, pitali smo čitatelje je li vrijeme za smjenu u Dinamu, treba li Mario Kovačević dobiti otkaz.

Glasovalo je više od 12.000 posjetitelja portala 24sata, a među njima velika većina, čak 72 posto, smatra da treba. Kovačeviću i dalje vjeruje oko 28 posto čitatelja.

- Kritike su dio ovog posla, nekad su me hvalili, ja sve poštujem. Ne volim kad se vrijeđa moje igrače, mogu mene, s tim nemam nikakvih problema, takav je trenerski život. Nemam problema s tim, radim posao najbolje što mogu, a javnost će suditi kakav sam i što radim.

Zvonimir Boban ima sve manje manevarskog prostora, a čini se i kako se Kovačević sve teže nosi s pritiskom.

- Neki klubovi plaćaju igrače i više, pa ih čekaju da se prilagode. Ne tražim alibije, treba to sve uklopiti, nije ni njima lako. Dobro radimo, ali želimo još sve popraviti, znamo što je Dinamo. Znam da se moji igrači trude, ne gledam koliko tko vrijedi, već samo treninge - završio je Kovačević.