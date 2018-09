Pjaca zabio za Fiorentinu, Spal bez gola u Firenci 57 godina...

Nije ni stigao u Firencu, a SPAL-u se nije pisalo dobro. Naime, posljednji gol u Firenci SPAL je zabio 9. listopada 1961. u pobjedi Fiorentine 5-1. A, kad na jednom stadionu ne zabijete gol 57 godina, onda znate da vam se ne piše dobro.

Tradiciju su nastavili i ovaj put i izgubili 3-0. Inače, Fiorentina je u Serie A debitirala 1929. godine,a Spal 1951. Fiorentini je ovo 81.,a Spalu 18. sezona u Serie A (trenutačno se igra 87. sezona).

Tako kaže statistika. Ono što je odlično za hrvatski nogomet i reprezentaciju je da Marko Pjaca igra odlično. Nakon što je protiv Sampodrije startao u prvih 11 i imao nekoliko odličnih prilika, trener Pioli pružio mu je priliku i protiv SPAL-a, a Marko mu vratio golom, svojim prvim u dresu Fiorentine.

POGLEDAJTE PRVIJENAC PJACE

Marko Pjaca opens the scoring with his first Fiorentina goal #FiorentinaSpal pic.twitter.com/IVnWcvaefc