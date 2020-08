Pjani\u0107 je prije dva tjedna ispao iz Lige prvaka s Juventusom te se nakon toga uputio na odmor. Nije poznato gdje je bio i gdje se zarazio, ali morat \u0107e propustiti po\u010detak priprema svog novog kluba te utakmice u Ligi nacija. Dakako, to \u0107e biti te\u017eak udarac za BiH i izbornika Du\u0161ana Bajevi\u0107a koji u rujnu igraju protiv Italije.

Podsjetimo, Pjani\u0107 je jo\u0161 krajem lipnja dogovorio prelazak u Barcelonu za 60 milijuna eura, a u Torino je oti\u0161ao Brazilac Arthur za deset milijuna vi\u0161e. BiH nogometa\u0161 je u Juveu u \u010detiri godine osvojio \u010detiri Serie A, dva Kupa i jedan Super kup. Odigrao je \u010dak 171 utakmicu te zabio 22 gola uz 36 asistencije.\u00a0

Pjanić pozitivan na koronu...

Sad već bivši igrač Juventusa se testirao u subotu, a iz Barcelone poručuju kako nema razloga za brigu jer se Pjanić osjeća jako dobro i nema simptome.

<p><strong>Barcelona</strong> je na službenim stranicama objavila kako je njihov novi igrač <strong>Miralem Pjanić (30) </strong>pozitivan na<strong> korona virus</strong>! To znači da će BiH nogometaš propustiti početak priprema s katalonskim klubom obzirom na to da sada mora u karantenu na 15 dana.</p><p>Sad već bivši igrač Juventusa se testirao u subotu, a iz kluba poručuju kako nema razloga za brigu jer se Pjanić osjeća jako dobro i nema simptome. </p><p>- Na sreću dobro sam i asimptomatičan. Ali, ako sam naučio jednu stvar onda je to da ništa ne uzimate zdravo za gotovo čak ni stvari koje smatramo rutinskim. Život koji sada živimo nas uči tome. Poštujmo pravila i budimo oprezni bez dizanja panike - oglasio se na Instagramu.</p><p>Pjanić je prije dva tjedna ispao iz Lige prvaka s Juventusom te se nakon toga uputio na odmor. Nije poznato gdje je bio i gdje se zarazio, ali morat će propustiti početak priprema svog novog kluba te utakmice u Ligi nacija. Dakako, to će biti težak udarac za BiH i izbornika Dušana Bajevića koji u rujnu igraju protiv Italije.</p><p>Podsjetimo, Pjanić je još krajem lipnja dogovorio prelazak u Barcelonu za 60 milijuna eura, a u Torino je otišao Brazilac Arthur za deset milijuna više. BiH nogometaš je u Juveu u četiri godine osvojio četiri Serie A, dva Kupa i jedan Super kup. Odigrao je čak 171 utakmicu te zabio 22 gola uz 36 asistencije. </p>