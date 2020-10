\u017deljan igre, Pjani\u0107 radi na tome kako bi dao sve od sebe i pomogao mom\u010dadi. Velika konkurencija je normalna u velikim klubovima, a na treneru je da odlu\u010di tko \u0107e igrati.\u00a0

Pjanić: Unucima ću pričati da sam igrao s Leom i Ronaldom

Bosanskohercegovački nogometaš i igrač Barcelone na starom je mjestu u Torinu gdje će zaigrati protiv bivšeg kluba Juventusa. "Ovo je emotivan trenutak za mene, drago mi je što ću vidjeti sve te ljude", kaže

<p>Reprezentativac Bosne i Hercegovine <strong>Miralem Pjanić</strong> (30), u Torinu se vratio za derbi drugog kola Lige prvaka između Barcelone i njegovog bivšeg kluba Juventusa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitićev oproštaj od Barcelone</strong></p><p>Pjanić je u Juventusu proveo četiri godine, a ljetos je stigao na Camp Nou kao pojačanje vrijedno 60 milijuna eura. </p><p>Barcelona baš i ne blista, a situacija u klubu je pred kolapsom. U subotu su Katalonci poraženi od Real Madrida 3-1 te su 12. na ljestvici La Lige, a španjolski mediji kritizirali su i Pjanićevu igru.</p><p>"Bosanac od 60 milijuna jedva je odigrao 103 minute. Niti je starter niti je s autoritetom došao u Barcu", piše AS o Miralemu.</p><p>Došao je kao zamjena za Brazilca <strong>Arthura Mela</strong>, a izgleda da se Pjanić na početku mandata baš i nije iskazao. Početkom listopada, nakon ždrijeba grupne faze Lige prvaka u Ženevi, oglasio se na Facebooku kako se raduje susretu s Juventusom.</p><p>- Jako sam sretan što sam ovdje i što sam se vratio. Ovo je jako emotivan trenutak za mene. Proveo sam tu četiri godine i imam lijepa sjećanja. Drago mi je što ću vidjeti ljude s kojima sam radio i stručni stožer, ali sada sam tu i igrat ću protiv teškog protivnika koji, baš kao i mi, želi biti prvoplasirani u našoj grupi - rekao je Pjanić<a href="http://ba.n1info.com/Sport-Klub/Nogomet/a482055/Pjanic-se-vraca-u-Torino-Pricat-cu-unucima-da-sam-igrao-s-Messijem-i-Ronaldom.html">.</a></p><p>Prisjetimo se da je bivši igrač Juventusa bio pozitivan na koronu, koju je prebolio asimptomatski, zbog čega je propustio početak priprema s katalonskim klubom. </p><p>- Svaki put želim igrati i mislim da je to normalno. U ovom se trenutku još privikavam. Stigao sam kasnije nego ostali zbog korona virusa. Mislim da mogu napraviti ono što trener traži od mene i doprinijeti igri ove ekipe - govori Pjanić.</p><p>Željan igre, Pjanić radi na tome kako bi dao sve od sebe i pomogao momčadi. Velika konkurencija je normalna u velikim klubovima, a na treneru je da odluči tko će igrati. </p><p>- Razgovarao sam s Messijem o godinama koje sam proveo u Juventusu. Govorio sam lijepo o klubu i predsjedniku. Ništa više od toga, dobro je informiran, dobro poznaje Juventus. Izuzetno je to što sam mogao igrati s Messijem i Ronaldom. Oni su apsolutni fenomeni i sjajno je razgovarati s njima. Pričat ću svojim unucima da pripadaju među najbolje svih vremena i da sam igrao s obojicom, a to ne može reći mnogo igrača. Messi dobro poznaje Ronaldovu situaciju, prati vijesti, priprema se za utakmicu. Nadam se da će odigrati odličan susret - zaključio je Pjanić.</p><p>Utakmica između Juventusa i Barcelone u Torinu počinje u 21 sat, a prijenos je na HTV-u 2. </p>