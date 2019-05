Pjevaj i vrijeđaj, Hrga, pa ćeš prije do borbe za titulu prvaka

Bilo tko, bilo kad! To je moja poruka, i promotoru Hearnu i Joshui i svima!

Smireno je to izjavio Filip Hrgović (26) nakon osme pobjede u osmoj profesionalnoj borbi, prvoj na američkom tlu. Nedorasli Gregg Corbin natukao je prije borbe 122 kg i legao nakon točno 60 sekundi i prvog pravog udarca. Filip se nije ni oznojio i zaručnici Marineli vraća se na svadbu iduće subote bez ijedne masnice ili ogrebotine.

I dok mu neki zamjeraju preveliku samouvjerenost nakon ipak nedoraslih suparnika, Filipove riječi da je spreman za najveće nisu bez pokrića. Ali od borbe za svjetski naslov ipak je - daleko.

- Došao je nadomak, ali sad tu desetak boraca poput Chisore, Whytea, Millera, Povetkina, Furyja..., plus prvaci Wilder (po WBC-u) i Charr (uz Joushuu, drugi prvak po WBA, nap. a.), pa i Vladimir Kličko kojem nude 100 milijuna eura za povratak, čekaju svoju šansu. A oni imaju i novac i rezultat - govori Željko Mavrović i objašnjava:

- Hrgović je dio novog vala olimpijskih medaljaša, samo što su Tony Yoka i Joy Joyce (zlatni i srebrni iz Rija, nap. a.) iz Francuske i Velike Britanije, što su bogata tržišta i mogu dobiti dobre ugovore. A sam Hearn kaže da bi za Filipa morao kupiti meč, platiti 500.000, milijun ili milijun i pol, a izaći će na nuli ili u minusu.

Eddie Hearn je Don King današnjeg boksa. I ne skriva da od Hrgovića mora napraviti proizvod koji je prepoznatljiv, koji ljudi žele platiti da vide. Inače ti džaba sve boksačko umijeće...

- Hrga je na vratima, ali mora biti strpljiv i dočekati šansu, neko upražnjeno mjesto... Možda u Londonu pobijediti Povetkina ili Chisoru, da napravi još korak više, pa postane prvi izazivač. Njih prvaci, koji si često biraju lakše suparnike, ne smiju dovijeka izbjegavati. Mene je kao prvog izazivača Lennox Lewis smio izbjegavati 12 mjeseci, činio je to 11 i pol... - priča Mavrović i nastavlja:

- Zato ne vidim varijantu za Filipov skori napad na titulu. Moraš biti poseban, napraviti incident kao Chisora ili Haye. Oni su napravili cirkus i onda ubrzo dobili jake borbe za velik novac. Filip to nema, on je previše normalan momak, iz dobre obitelji...

Sugerirate mu da napravi incident?

- Ne, to je ona ružna opcija privlačenja pažnje. Ali svakako je neka posebnost važna, da pjeva kao Fury, dubi na glavi, ne znam...

Kao što je Mavroviću bila frizura.

- Meni je ta frizura pomogla, i danas me prepoznaju po njoj, a 20 godina se nisam borio.

Dobro, a je li gledajući boksački Filip zreo za sam vrh?

- Jest. I još kad bi recimo s dvojicom od one desetorice koji čekaju odradio borbe po deset rundi, to bi mu dalo i potrebno iskustvo. Ali mora biti tu, prisutan, da publika to vidi. Bilo zbog neke posebnosti ili da boksa 6-7 mečeva u godini... - zaključio je Mavrović.

El Animal pokazao je boksačkom svijetu da ima znanje za vrh. Karizmu i ekscentričnost (još) nema. Ali vremena ima. Tek mu je 26 i osam je borbi iza njega. I najveći svih vremena priliku za svjetski naslov dobili su oko 25. borbe. El Animal tek je zakoračio na taj put.