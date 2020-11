Pjevao je na plavoj noći, volio je Dinamo, a silno i svoj Osijek

<p><strong>Kićo Slabinac</strong> preminuo je u<strong> Zagrebu </strong>u petak ujutro. Njegove pjesme bile su i ostale "svetinja" mnogim Slavoncima i naravno mnogim Hrvatima gdje god oni bili. A legendarni je pjevač jako volio i nogomet. Postoji njegova fotografija koja je izašla u SN reviji 70-tih godina prošloga stoljeća. Na njoj je Kićo u bijelom dresu, s grbom Dinama na jednoj, i grbom Osijeka na drugoj strani.</p><p>Prije nekoliko je godina pjevao na plavoj noći Dinama u Orahovici, a udruga navijača Dinama napravila je na svojoj stranici tada <a href="http://www.dinamo-orahovica.net/index.php/crtice-iz-povijesti/801-kio-slabinac-uz-dinamo-i-orahovicu-oduvijek-me-veu-lijepe-uspomene" target="_blank">intervju sa Slabincem</a>.</p><p>Pitali su ga za koga navija, Osijek ili Dinamo?</p><p>- Hahaha, sjećam se te fotografije. A čujte, oduvijek sam imao dilemu između ta dva kluba. Kada bi Osijek igrao u Zagrebu, navijao bih za Osijek, a kada bi Dinamo gostovao u Osijeku navijao bih za Dinamo. Često su me to znali pitati i na tribini kada bi međusobno igrali Dinamo i Osijek. No, ako vam kažem da se i danas jako uzrujavam kad Dinamo odigra lošu utakmicu, onda je valjda sve jasno - rekao je tada Kićo i dodao:</p><p>- Mogu reći da sam bio dobar s gotovo svim igračima <strong>Dinama </strong>koji su tada igrali, a posebno s onom generacijom koja je osvojila Kup velesajamskih gradova 1967. godine. Bio sam dobar s Braunom, Jerkovićem i da ih sada sve ne nabrajam. Zaista s mnogim slavnim igračima. Nekada sam i haklao s bivšim Dinamovim igračima kao što su bili Čonč, Lipošinović, Gucmirtl i mnogi drugi da ih sada sve ne nabrajam. U to sam vrijeme bio gotovo svakodnevno na stadionu. </p><p>Kićo je puno puta pjevao na "plavim noćima", pitali su ga koliko točno puta...</p><p>- Stvarno se ne sjećam koliko ih je bilo, ali se sjećam da je cijena uvijek bila dobra, hahaha. Naravno da se šalim. Pjevao sam na mnogim Dinamovim noćima, ali i na Hajdukovim. Moram priznati da sam kao klinac čak jedno vrijeme navijao i za Hajduk jer sam u ulici odrastao s Dalmatincima. No, to je bilo vrlo kratko - rekao je navijačima Dinama iz Orahovice.</p><p>Pjevao je u Hajdukovu dresu uoči finala Kupa 2013. na Maksimiru protiv Lokomotive, što je posljednji trofej koji su "bili" osvojili. Nažalost, nije dočekao da zapjeva na novom Osijekovu stadionu, ali njegove će pjesme kroz Kohortu, nema sumnje, živjeti i dalje.</p>