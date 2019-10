'Plaće kasne? Pa kasnile su i kad sam ja igrao, ništa novo'

Nije to ništa spektakularno jer i prije sam malo bio u klubu, malo ne i tako u krug. Sada se, pak, poklopilo sa željom predsjednice Ane Stojić Deban uoči Skupštine koja će se održati krajem listopada da obnovi Upravni odbor i konkretno definira zadaće članova u financijskom smislu. S obzirom na opet kvalitetom veliki rivalitet između Mladosti i Juga, procijenio sam da bi bilo korektno da u ovom trenutku izađem iz kluba. Također, slijedi olimpijska godina i u HVS-u, u kojem sam 15 godina prvi operativac, imamo jako puno posla, govori sada bivši dopredsjednik Mladosti i član Upravnog odbora Perica Bukić.

Bukić odnedavno više nije u Mladosti, ali rekli bismo da je to samo formalne prirode. Što će, uostalom, potvrditi i sam. Sve se svodi na zajednički nazivnik - hrvatski vaterpolo.

- Pomoći Mladosti doživljavam kao obavezu kako bi hrvatski vaterpolo u konačnici zadržao snagu i kvalitetu jer o Mladost, Jugu i sad splitskom Jadranu ovisi kvaliteta reprezentacije i imidž hrvatskog vaterpola. Mladost je temelj u igračkom i trenerskom potencijalu i iz toga je strašno važno da funkcionira kvalitetno. Klubovi su najvažniji u svakom kolektivnom sportu, a prepušteni su snalaženju pojedinaca.

Rekli bismo hrvatska zbilja. A Mladosti je, i općenito svakom hrvatskom klubu, svaki "ludi" pojedinac i vrsta pomoći dobro došla iako su na Savi kroz predstečajnu nagodbu uspjeli cjelokupan dug od 17 milijuna kuna srezati na malo više od jednog milijuna. Kako treba paziti i na tekuću likvidnost, problemi se odražavaju na aktualan kadar. Igračima se duguju tri plaće iz prošle sezone i jedna iz ove.

- To nije, nažalost, ništa novo. Još i kad sam ja igrao, uvijek su bili problemi s plaćanjem igrača jer prihodi nisu na mjesečnoj bazi, već dođu jednom-dvaput godišnje veća sredstva, pa je dotad snalaženje. Činjenica je da smo nakon i najvećih problema isplatili sve igrače kojima smo dugovali, njih 30-40, izuzev Cosmina Radua, kojemu se zahvaljujem, i Josipa Pavića. Njima smo dužni još oko milijun kuna. To je uspjeh kluba jer usput smo zadržali kvalitetu, igramo LP, osvojili smo Regionalnu ligu, dobro radimo s mladima i nikad nismo bili ispod trećeg mjesta. Ne mogu sada reći da će u tri mjeseca sve biti isplaćeno, no najvažnije je da su svi dobili što im je obećano.

Priču o financijama s "crvenom lampicom" javnim je istupom pokrenuo direktor Milorad Damjanić prozvavši članove Upravnog odbora, kojih ima ukupno 11, i rekavši, citiramo, da njih polovica svoju dužnost kako treba.

- Ne bih to komentirao jer nije uobičajeno. Tu je odgovorna predsjednica, ali budući da je ovdje tek godinu dana i da je došla na ono što je zatekla, treba joj dati vremena da presloži sve kako bi funkcioniralo. Ja sam optimist.