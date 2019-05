Plan je bio da nalikuje na brod, ali više je nalik na, hm, znate...

Kada se 2010. godine u Zurichu pala odluka da će se Svjetsko prvenstvo 2022. igrati u Kataru, došlo je do oduševljenja na Bliskom istoku. S planovima za izgradnju stadiona se počelo odmah, bogati Katarani obećali su si kako će napraviti najbolje i najmodernije stadione na svijetu.

Na gradnju je već potrošeno nekoliko milijardi dolara, a očekuje se da će taj trošak biti još i veći. No, sjajna vijest je ta da su radovi pri kraju, a neki stadioni su već i napravljeni. Jedan od njih je i stadion Al Wakrah koji izgleda zaista spektakularno.

Zbog nesnosnih vrućina organizatori su morali ugraditi klimatske sustave na stadione te će igrače i gledatelje tijekom Svjetskog prvenstva dočekati temperatura od 20-25 stupnjeva.

It’s official! Al Wakrah Stadium will host the 2019 Amir Cup final on 16 May and become the second tournament-ready venue for #Qatar2022 https://t.co/ZT1A8KoTp6 pic.twitter.com/J2CG3Gc9mp