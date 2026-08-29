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ČEKA OKRŠAJ S MARTINEZOM

Plantić: Ovo je najveći meč moje karijere do sada, dva su uloga

Piše Issa Kralj,
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Plantić: Ovo je najveći meč moje karijere do sada, dva su uloga
Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Luka Plantić - Bruno Damian Acosta | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Martinez pada nakon treće runde, što se tiče kondicije i svega. Miran sam skroz, mirne glave čekam meč, rekao je Luka Plantić uoči borbe

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Još je samo nekoliko sati ostalo do meča za titulu svjetskog prvaka u IBF verziji između Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume. Meč se održava u noći sa subote na nedjelju, a bit će to jedan od najvažnijih dana u povijesti hrvatskog boksa. Osim Hrgovića, borit će se još jedan Hrvat Luka Plantić koji boksa protiv Lestera Martineza za privremeni pojas WBC-a u supersrednjoj kategoriji (do 76 kg).

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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dobro je sve prošlo. Kamp je odrađen kako bi trebao biti odrađen. Dali smo 150 posto. U kampu smo svaki dan trenirali dvaput na dan. Nije bilo laganih dana - rekao je Plantić o pripremama za meč u razgovoru za Net.hr. 

Plantić je u svojoj profesionalnoj karijeri ostvario 13 pobjeda, ali sada je pred njim meč karijere, a pobjeda mu donosi pojas. 

- Nema sumnje, ovo je najveći meč moje dosadašnje profesionalne karijere, zato što su dva uloga. Jedan je ulog za WBC Silver prvaka svijeta, a drugi ulog je za apsolutnog izazivača za svjetski naslov. Bilo bi sjajno ići na velikog Canela ili Christiana Mbillija. Spreman sam za bitku. Martinez pada nakon treće runde, što se tiče kondicije i svega. Miran sam skroz, mirne glave čekam meč.

Otkrio je kako se već susreo s Martinezom. 

- Imao sam susret s Lesterom Martinezom na press konferenciji 29. lipnja u Kaliforniji. Dobro je prošlo. Nije bahat, OK je, normalan tip - objasnio je. 

Plantić protiv Martineza boksa u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu, a očekuje se da bi njihova borba trebala početi oko 7 sati.

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