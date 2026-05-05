Obavijesti

Sport

Komentari 46
SVI NA MAKSIMIR

Planule su ulaznice za derbi Dinamo - Hajduk! U prodaji je ostala još samo jedna tribina

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Planule su ulaznice za derbi Dinamo - Hajduk! U prodaji je ostala još samo jedna tribina
Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Spektakl u Maksimiru: Dinamo i Hajduk spremaju derbi pun emocija! Ulaznice planule, očekuje se preko 20.000 navijača

Admiral

Dinamo i Hajduk u subotu u 16 sati igrat će derbi za prestiž u kojem, međutim, neće nedostajati emotivnog naboja. Bez obzira na činjenicu što je prvenstvo riješeno i što "bili" u Maksimir putuju bez rezultatskog imperativa, žele pokvariti raspoloženje novom prvaku. I vrijeme bi trebalo biti idealno, sunčano i iznad 20 stupnjeva, što privlači i veliki interes publike.

Pokretanje videa...

Gorica - Dinamo 02:02
Gorica - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dinamo je tako do utorka ujutro rasprodao ulaznice za tri od četiri tribine za koje su dostupne ulaznice, dakako bez zatvorenog istoka i južne tribine koja je namijenjena Torcidi. Ostale su samo ulaznice za sjever gore po 15 eura u slobodnoj prodaji, odnosno 10 eura za članove. Sjever dolje (isključivo članovi) stajao je 10 eura, zapad gore 15 odnosno 20, a zapad dolje 25 odnosno 30 eura.

Pokretanje videa...

Hajduk - Varaždin 3-1 (sažetak) 01:54
Hajduk - Varaždin 3-1 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ulaznice se prodaju isključivo internetskim putem kao dio klupske strategije prije prelaska na novi stadion u Kranjčevićevoj iduće sezone, gdje će "modri" dolaziti samo na odigravanje utakmica. Rasprodaju li se sve ulaznice, na Maksimir bi moglo doći više od 20.000 gledatelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 46
FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka
ČUDAN PREDBRAČNI UGOVOR

FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka

Endrick (19) briljira na posudbi u Lyonu, a sada je opet privukao pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) ponovo su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'
TRANSFER KARIJERE

Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'

Engleski premierligaš i polufinalist Konferencijske lige Crystal Palace pokazao je interes za Dominika Livakovića. Dinamo ne može platiti koliko Fenerbahče traži, ali zato Englezima pet milijuna eura nije problem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026