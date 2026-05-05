Planule su ulaznice za derbi Dinamo - Hajduk! U prodaji je ostala još samo jedna tribina

Spektakl u Maksimiru: Dinamo i Hajduk spremaju derbi pun emocija! Ulaznice planule, očekuje se preko 20.000 navijača
Dinamo i Hajduk u subotu u 16 sati igrat će derbi za prestiž u kojem, međutim, neće nedostajati emotivnog naboja. Bez obzira na činjenicu što je prvenstvo riješeno i što "bili" u Maksimir putuju bez rezultatskog imperativa, žele pokvariti raspoloženje novom prvaku. I vrijeme bi trebalo biti idealno, sunčano i iznad 20 stupnjeva, što privlači i veliki interes publike.
Dinamo je tako do utorka ujutro rasprodao ulaznice za tri od četiri tribine za koje su dostupne ulaznice, dakako bez zatvorenog istoka i južne tribine koja je namijenjena Torcidi. Ostale su samo ulaznice za sjever gore po 15 eura u slobodnoj prodaji, odnosno 10 eura za članove. Sjever dolje (isključivo članovi) stajao je 10 eura, zapad gore 15 odnosno 20, a zapad dolje 25 odnosno 30 eura.
Ulaznice se prodaju isključivo internetskim putem kao dio klupske strategije prije prelaska na novi stadion u Kranjčevićevoj iduće sezone, gdje će "modri" dolaziti samo na odigravanje utakmica. Rasprodaju li se sve ulaznice, na Maksimir bi moglo doći više od 20.000 gledatelja.
