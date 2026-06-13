PLAZIBAT - BOUZID Antonio se vraća u Glory, evo kad i gdje je meč, gdje gledati prijenos uživo

Antonio Plazibat (32 godine, 23-5) vraća se u ring i ponovno kreće prema vrhu teške divizije Gloryja. Najbolji hrvatski kickboksač nastupit će 13. lipnja na velikoj priredbi Glory Collision 9 u Rotterdamu, a protivnik će mu biti opasni Anis Bouzid (31, 43-5), četvrtorangirani borac teške kategorije.

Plazibat je posljednjih godina prošao pravu kalvariju s ozljedama. U lipnju 2023. borio se protiv Kevina Tariqa Osara za privremeni naslov Gloryjeva prvaka teške kategorije, ali već u prvoj rundi slomio je ruku i morao na dugu stanku. Vratio se krajem 2025. godine i u povratničkom meču svladao Nordinea Mahieddinea, čime je pokazao da i dalje pripada samom vrhu.

Splitski borac trebao je zatim nastupiti na završnici turnira Last Heavyweight Standing u Arnhemu, gdje ga je čekao Mory Kromah (26, 37-3-1), no iz borbe su ga izbacili novi zdravstveni problemi. Plazibat je tada objasnio da su mu tetive mišića fleksora bile upaljene, a zglobna čahura u lošem stanju.

Zagreb: Održan media day s borcima nadolazećeg Glory 95 | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nije ništa ozbiljno ili kronično, ali bit će loše ako ne bude tretirano kako treba. Budem li imao dvije-tri borbe u jednoj večeri, tetive bi mogle puknuti, moglo bi doći do ozbiljne ozljede ako ne napravim adekvatan tretman - rekao je tada Plazibat.

Sada je ponovno zdrav i pred njim je borba koja mu može otvoriti put prema novom napadu na naslov. Plazibat je treći teškaš Gloryjeve ljestvice, a odmah iza njega nalazi se Bouzid, borac belgijsko-marokanskih korijena. Riječ je o snažnom nokauteru koji fizički odgovara Plazibatu. Visok je 194 centimetra, tehnički je vrlo dobar, radi u serijama i često ih završava desnim krošeom. Uz to je vrlo atletičan i opasan nogama.

Plazibat će put do pobjede morati tražiti pritiskom, skraćivanjem distance i radom uz konopce, ondje gdje je najopasniji. Upravo je na taj način u prošlom meču neutralizirao Mahieddinea. Druga mogućnost bit će čekanje kontre, osobito ako se Bouzid razmaše i ostavi prostor za Plazibatove najjače udarce. Ulog je velik. Pobjednik ovog dvoboja gotovo sigurno će se ozbiljno približiti novoj borbi za pojas. Plazibat to ne skriva.

- Moj cilj je Gloryjev naslov u teškoj kategoriji, a Anis Bouzid samo je još jedan borac na mom putu. Na priredbi Collision 9 dokazat ću da je Antonio Plazibat najopasniji teškaš u Gloryju - poručio je hrvatski borac.

Borba za titulu teške kategorije

Glavnu borbu večeri predvodi okršaj za naslov teške kategorije između Kromaha i Miloša Cvjetićanina (32, 19-5). Njih dvojica trebali su se boriti u finalu turnira Last Heavyweight Standing, ali je Cvjetićanin zbog ozljede morao otkazati nastup. Obojica su karijeru započeli u poluteškoj kategoriji. Srpski borac na tom je turniru već u prvoj borbi slomio prst, a zatim je u drugoj zadobio unutarnje krvarenje jetre. Kromah je tako bez finalne borbe stigao do titule, a sada će se njihov nedovršeni posao riješiti u ringu.

Zagreb: Turnir u kickboxingu, Glory 95, u Areni Zagreb, Miloš Cvjetičanin - Jimmy Livinus | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kromah, koji je inače veliki navijač Chelseaja, je u posljednje vrijeme postao jedno od najzanimljivijih imena teške divizije. Rođen je u Amsterdamu kao dijete afričkih migranata, odrastao je bez oca i rano se suočio s teškim životnim okolnostima. Nogomet mu nije donio željeni put, pa se s 18 godina okrenuo kickboksu. U Siam Gymu ga je oblikovao poznati trener Maki Ben Azuz, a Kromah je s vremenom izrastao u prvaka i borca poznatog po razornim koljenima.

Ni Cvjetićaninov put do vrha nije bio lagan. Iako je osjetno lakši od većine teškaša, srpski borac osvojio je publiku nemilosrdnim stilom i pobjedama protiv znatno krupnijih suparnika. Prije nekoliko godina bio je na životnom dnu, borio se s alkoholom i porocima, a zatim je potpuno promijenio život. Nakon senzacionalnog osvajanja turnira u Sarajevu potpisao je za Glory, gdje je nakon početnih poraza zaredao pobjede i izborio napad na pojas. Prva borba u Glory bila mu je u Hrvatskoj, u Zagrebu, prije sada već dvije godine...

Priredba u Rotterdamu počinje u 16.30 sati, a prvih šest preliminarnih borbi moći će se besplatno gledati na Gloryjevu YouTube kanalu. Glavni dio programa počinje u 18.30 sati i bit će dostupan na DAZN-u. Plazibatova borba treća je od kraja programa, a očekuje se oko 21 sat.

Glavni program

Borba za naslov prvaka u teškoj kategoriji: (C) Mory Kromah vs. Miloš Cvjetićanin

Finale Grand Prixa u poluteškoj kategoriji: Pobjednik PF1 vs. Pobjednik PF2

Teška kategorija: Antonio Plazibat vs. Anis Bouzid

Poluteška kategorija: Mesud Selimović vs. Iliass Hammouche

Polufinale Grand Prixa u poluteškoj kategoriji 2: Pobjednik ČF3 vs. Pobjednik ČF4

Polufinale Grand Prixa u poluteškoj kategoriji 1: Pobjednik ČF1 vs. Pobjednik ČF2

Četvrtfinale Grand Prixa u poluteškoj kategoriji

Michael Boapeah vs. Artem Vakhitov

Luis Tavares vs. Donovan Wisse

Bahram Rajabzadeh vs. Mohamed Touchassie

Cem Caceres vs. Mohammed Hamdi

Collision 9 Superfight Series

Perolaka kategorija: Berjan Peposhi vs. Deniz Demirkapu

Rezervna borba za LHW GP: Serkan Ozcaglayan vs. Jimmy Livinus

Velter kategorija: Mehdi Ait El Hadj vs. Figuereido Landman