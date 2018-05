Plete: Golmani nisu roboti, ali to će Kariusu obilježiti karijeru

Jutro nakon nije bilo ništa bolje. Dapače, postalo je još gore za sirotog Lorisa Kariusa, njemačkog golmana koji je skrivio dva bizarna gola u finalu Lige prvaka.

Dok je Real pripremao veliku feštu za svoje “jedinice i trinaestice”, jer pobijedili su 3-1 i osvojili svoj 13. naslov europskoga prvaka, igrači Redsa stigli su doma i izlazili iz zrakoplova pognute glave.

A jedan od njih skrivao je lice rukama. Loris Karius preko noći je postao glavna meta “hejtera”. Zasuli su mu društvene mreže brutalnim komentarima, prijetnjama, ruganjima...

Netko ga je čak upisao u Wikipediju pod igrače Real Madrida. Utakmica jedan, golova jedan, stajalo je uz njegovo ime. Odvratne prijetnje stizale su već tijekom utakmice i pitanje je kako će Karius dalje. Pritisak je neizdrživ.

- Logično je da se ispričao navijačima, ali nisam siguran koliko to pomaže. Naravno da se osjeća direktnim krivcem za rezultat, ali ako se želi što prije iz toga izvući, treba što prije prestati misliti o tome. Najbolje bi mu bilo da se posveti nekom sadržaju koji nema veze s nogometom i da se ne vraća na to. Bude li previše tugovao, predobro će zapamtiti to što se dogodilo i u novoj sličnoj situaciji mogao bi se osjećati manje dobro - kaže naš sportski psiholog Amir Zulić, koji ima dugogodišnje iskustvo rada na tom polju s hrvatskim sportašima poput Tamare Boroš.

Sve je to naravno puno lakše reći nego napraviti. Uostalom, znate onu reklamu “nemoj misliti na torticu”...

- Nogomet je takav da nosi veliku dozu odgovornosti, a golmanova je veća nego ona igrača. Svaka greška golmana je vidljivija. Ali onaj tko se odlučiti baviti golmanskim poslom u startu zna da ga to očekuje - kaže Zulić.

Ujutro su isplivale snimke kako je Sergio Ramos dvije minute prije gola opalio Kariusa laktom u glavu pa se počelo sumnjati da je taj udarac možda ošamutio 24-godišnjega golmana.

- Kad u tako važnoj utakmici primiš onakav gol, to sigurno utječe na tebe. Nisi robot, sigurno razmišljaš o tom detalju, i to ti jako remeti koncentraciju - kaže Stipe, stručni komentator Hrvatske televizije i pojašnjava:

- Ako ga je doista Ramos udario laktom i ošamutio, onda je morao zatražiti pomoć liječnika ili zamjenu. Moguće da je osjetio da može, da želi braniti. Ali vidjeli ste suze Salaha i Carvajala kad su izlazili. Nikome nije lako propustiti finale Lige prvaka...

Kako god bilo, Karius je pogriješio. Ili je kiksao iz čista mira ili nije zatražio zamjenu nakon udarca. Jer drugi gol koji je primio bio je gotovo pa gori gaf od prvoga. S 30 metara kroz ruke...

- Dobro znam i kako Bale šutira. On opali loptu punom iz zgloba, dosta jako, i njegove lopte znaju u letu mijenjati smjer. Ali na snimci ne vidimo da se to dogodilo u ovom slučaju.

Jako puno mojih prijatelja navija za Liverpool i svima sam rekao da neće osvojiti Ligu prvaka jer nemaju golmana. Na toj razini golman mora braniti vrhunski, mora biti prevaga, a Karius to nije. Ni on, ni Simon Mignolet nisu golmani za momčad koja igra u finalu Lige prvaka. I nije u pitanju sreća ili nesreća, u pitanju je manjak kvalitete - rekao je Tonći Gabrić pa nastavio:

- Lani su imali problem s obranom, pa su uložili 80 milijuna kuna o obrambenog igrača Virgila van Dijka. U golmana nisu, kupili su Kariusa iz Mainza, platili ga 7 milijuna eura, a ja vam odgovorno tvrdim da se za taj novac može kupiti puno bolji golman. Ja osobno poznam barem trojicu!

- Ne možeš igrati finale Lige prvaka s takvim golmanom, pa svi koji su u zadnje vrijeme osvajali imali su vrhunskog golmana koji je bio prevaga - govori Gabrić pa završava:

- Do nedavno je bilo nezamislivo da se za golmana plaćaju veliki iznosi, ali doći će i to vrijeme, jer riječ je o vrlo važnoj poziciji. Eto, nije ni čudo da se za jednoga Oblaka nudi 100 milijuna eura.

Bivši golman Ivan Katalinić također je analizirao situaciju.

- Nema tu previše filozofije, Karius ne zna osnove, ne zna pravilan hvat lopte, a to golman jednoga Liverpoola, golman koji brani u finalu Lige prvaka mora znati. To se mora savladati u mlađim kategorijama - rekao je pa nastavio:

- Na njemu se vidi da radi ono što mu trener kaže, a ne ono što bi trebao po situaciji na terenu. Čim je uhvatio loptu, on se okrenuo prema prvom slobodnom igraču na 16 metara i pokušao mu baciti loptu, koju je Benzema presjekao. Nakon takve pogreške, koja ga je sigurno uzdrmala, sve je krenulo nizbrdo - govori Katalinić pa završava:

- Bila je očita razlika u kvaliteti, pogotovo nakon što je izašao Salah. Zidane je na klupi imao vrhunske zamjene, a Klopp nije... Real je bolja momčad, nije slučajno da su tri puta za redom osvojili Ligu prvaka.

Što se točno dogodilo ne može znati ni objasniti nitko osim Kariusa. No po meni, bez obzira što on kazao, njegove dvije pogreške su obilježile finale Lige prvaka, a bojim se da će obilježiti i cijelu njegovu karijeru.

Nažalost, neće pomoći ni hajka na društvenim mrežama. Kariusu treba najprije odmor od nogometa. Iz ove perspektive ispada dobro što ga Joachim Low nije pozvao u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo.