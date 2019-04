Hajduk u ovoj kategoriji drugi nogometni klub na svijetu...

U hrvatskim okvirima dobro je poznato da je Hajduk jedinstven kad su u pitanju njegovi vjerni navijači, no da je jedinstven i u svjetskim okvirima potvrdila je studija Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), koji je pratio posjetu utakmica pojedinih europskih klubova u razdoblju od pet sezona, od 2013. do 2018. godine i to u usporedbi s ukupnim brojem gledatelja u ligi u kojoj klub nastupa.

Hajduk je u navedenom razdoblju privukao ukupno 33.9% gledatelja od ukupnog broja svih gledatelja na utakmicama HT Prve lige, što je drugi najbolji rezultat na svijetu.

Bolji od Hajduka samo je škotski Celtic, koji je u svojoj ligi privukao 36,5% od ukupnih gledatelja na svim utakmicama. Treća na ljestvici je Crvena Zvezda iz Beograda sa 33.4% gledatelja, četvrti Maribor s 32.5% gledatelja...

Sjajan je to podatak za Hajduk i najstariju navijačku skupinu u Europi Torcidu, no porazan za sve ostale prvoligaše te krovnu kuću hrvatskog nogometa.

Hajduk je nastavio s rekordom i u ovoj sezoni fascinantan je podatak da su Splićani na prosjeku od 12.589 gledatelja po utakmici, iako su daleko od borbe za vrh ljestvice. Na najboljem su putu da obore prošlogodišnji rekord posjeta od 11.979 gledatelja po utakmici kroz cijelu sezonu.