Pobjeda hrvatskih odbojkašica: Još mali korak do 1/8 finala...

Hrvatske odbojkašice u utorak su u Budimpešti u četvrtom kolu skupine C Europskog prvenstva protiv Rumunjske slavile sa 3-1 (25-21, 23-25, 25-18, 25-22) i tako su došle na korak do plasmana u osminu finala.

Hrvatice su dobro otvorile susret, u prvom setu povele su sa 15-9 i do kraja seta uspješno su držale prednost. No, u drugom setu drugačija slika, Rumunjke brzo stižu do prednosti 13-6 i činilo se da hrvatske odbojkašice nemaju protuigru. Ipak, Hrvatice se uspijevaju vratiti, izjednačile su na 23-23, ali zadnja dva poena u setu uzele su Rumunjke, pa je nakon 51 minute igre rezultat u setovima bio poravnat na 1-1.

Rumunjke i na početku trećeg seta djeluju bolje, povele su sa 6-2, ali onda je uslijedio preokret. Hrvatske igračice osvajaju sedam poena u nizu, a kad otišle na pet poena prednosti (16-11) prelomile su set u svoju korist. S dobrom igrom Hrvatice su nastavile i u četvrtom setu, nekoliko puta imale su šest poena prednosti, a u uzbudljivoj završnici proradio je i blok, pa su na kraju slavile sa 3-1 u setovima.

U redovima Hrvatske najbolja je bila Lucija Mlinar sa 22 poena. Martina Šamadan postigla je 16, a Sanja Popović-Gamma 14 poena. U srijedu Hrvatska u posljednjem kolu skupine C igra protiv Mađarske (18 sati).

Na EP-u, koje se održava od 23. kolovoza do 8. rujna, sudjeluju 24 reprezentacije podijeljene u četiri skupine. Četiri najbolje ekipe iz svake skupine izborit će osminu finala.

Skupina C (Budimpešta):

Nizozemska - Estonija 3-0 (25-18, 25-12, 25-10)

Hrvatska - Rumunjska 3-1 (25-21, 23-25, 25-18, 25-22)

Poredak:

1. Nizozemska 4 4 0 12-0 12

2. HRVATSKA 4 2 2 8-8 7

3. Rumunjska 4 2 2 7-8 6

4. Azerbajdžan 3 2 1 6-5 5

5. Mađarska 3 1 2 4-6 3

6. Estonija 4 0 4 2-12 0

Skupina A (Ankara):

Finska - Francuska 3-1

Bugarska - Grčka 3-0

Poredak:

Srbija 3 3 0 9:2 9

Turska 3 3 0 9:3 8

Grčka 4 2 2 6:7 6

Bugarska 4 1 3 7:9 4

Finska 4 1 3 6:10 4

Francuska 4 1 3 5:11 2

Skupina B (Lodz):

Belgija - Portugal 3-1

Italija - Slovenija 3-0

Poredak:

Italija 4 4 0 12:0 12

Poljska 3 3 0 9:1 9

Belgija 4 3 1 9:4 9

Slovenija 4 1 3 3:9 3

Ukrajina 3 0 3 1:9 0

Portugal 4 0 4 1:12 0



Skupina D (Bratislava):

Španjolska - Švicarska 3-2

Njemačka - Slovačka 3-1

Poredak:

Njemačka 4 4 0 12:4 11

Slovačka 4 3 1 10:5 8

Rusija 3 2 1 8:3 7

Španjolska 4 2 2 7:9 5

Bjelorusija 3 0 3 3:9 1

Švicarska 4 0 4 2:12 1

