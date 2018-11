Pobjede za Hrvate: Šarić zabio 18 koševa, Bogdanović dao 16

Šarić je za Philadelphiju odigrao svih 40 minuta i zabio je 18 koševa uz šut iz igre 6/13 i trice 4/8 te ugrabio devet skokova, dvije asistencije i jedan blok. Najbolji je u redovima Sixersa bio Joel Embiid koji je zabio 42 koša i upisao 18 skokova, a Ben Simmons je dodao 22 koša i 13 asistencija.

Sixersima je ovo četvrta pobjeda u pet utakmica i učvrstili su se na četvrtom mjestu u istočnoj konferenciji.

Činilo se da će Philadelphia lako pobijediti jer je u jednom trenutku vodila s čak 21 košem, no onda je Charlotte, koju je predvodio Kemba Walker s 30 koševa, preokrenula rezultat i u zadnjoj četvrtini, nešto više od minutu do kraja, imala čak pet koševa prednosti.

Embiid je izjednačio 35 sekundi prije kraja regularnog dijela, a onda su se Sixersi zahvaljujući njemu i Simmonsu odvojili odmah od početka produžetka.

Pacersi su u gostima sa 110-102 svladali Miami Heat, a ključnu je ulogu odigrao Bojan Bogdanović. On je zabio tricu 56.5 sekundi prije kraja zahvaljujući kojoj su Pacersi poveli 103-102. Nakon njega su koševe za Indianu zabili Myles Turner i Victor Oladipo i Pacersi su nadoknadili zaostatak od 102-98 zabivši zadnjih 12 koševa na utakmici u nešto manje od minutu i pol.

Bogdanović je odigrao 29 minuta i u tom je vremenu upisao 16 koševa (šut iz igre 6/9, trice 3/4), dva skoka, jednu asistenciju i dvije ukradene lopte. Najbolji strijelac Pacersa bio je Oladipo s 22 ubačaja i 10 asistencija.

Kelly Olynyk je predvodio Heat s 20 koševa, a Hassan Whiteside je dodao 11 koševa te 20 skokova.

