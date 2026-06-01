NIJE ZADOVOLJNA

Pobjednica utrke u Zenici oplela po organizaciji: 'Muškarci i žene zaslužili su jednake nagrade'

Prije samo nekoliko mjeseci pobijedila na utrci u pustinji u Omanu i tamo, bez obzira na drugačiju kulturu i činjenicu da je riječ o šerijatskoj zemlji, kao žena bila tretirana potpuno jednako kao i muški pobjednik, rekla je

Pobjednica utrke na deset kilometara na "Zeničkoj trci", Amela Trožić, izazvala je veliku pozornost javnosti nakon što je [putem društvenih mreža optužila organizatore za diskriminaciju. Istaknula je kako je pobjednik muške kategorije dobio iznimno znatno vrjedniju nagradu, a tvrdi i da su joj zaprijetili zabranom sudjelovanja na budućim utrkama ako svoje nezadovoljstvo iznese u javnost.

Trožić je u svojoj objavi detaljno opisala nejednak tretman. Dok je ona kao pobjednica u ženskoj konkurenciji dobila nagradu procijenjene vrijednosti od 50 do 60 eura, pobjednik u muškoj konkurenciji nagrađen je pametnim satom marke Garmin, čija se vrijednost kreće između 350 i 400 eura. Naglasila je da joj vrijednost poklona nije primarna, već je problem u principu i očitom podcjenjivanju ženskog sportskog uspjeha.

​- Pobjeda bi trebalo da ima istu težinu, bez obzira da li u cilj prva uđe žena ili muškarac. Na ovu utrku nisam došla da bih nešto dobila, ali ako su nagrade već predviđene, onda bi za muškog i ženskog pobjednika morale biti iste. Ovdje nije riječ o predmetu, nego o principu i poštovanju - napisala je Trožić.

Posebno je poražavajućim ocijenila to što je takvo iskustvo doživjela u vlastitoj zemlji, usporedivši ga s pobjedom na utrci u Omanu, gdje je, kako kaže, bila tretirana potpuno ravnopravno.

​- Prije samo nekoliko mjeseci pobijedila na utrci u pustinji u Omanu i tamo, bez obzira na drugačiju kulturu i činjenicu da je riječ o šerijatskoj zemlji, kao žena bila tretirana potpuno jednako kao i muški pobjednik. Zato je poražavajuće da u svojoj zemlji doživim ovako suptilno umanjivanje ženskog rezultata. Pobjeda žene nije 'manja pobjeda', niti trud uložen u nju vrijedi manje - istaknula je.

Razgovor koji je pogoršao situaciju

Nakon njezine objave kontaktirao ju je organizator. Iako se ispričao i obećao da se pogreške neće ponavljati, razgovor je, kako tvrdi, dobio neugodan ton jer joj je sugerirano da bi javno istupanje moglo imati posljedice.

​- Tokom razgovora mi je stavljeno do znanja i da bi javno iznošenje nezadovoljstva, bilo na društvenim mrežama ili u Viber grupama, moglo značiti zabranu daljneg sudjelovanja utrci. Ako je to cijena javno izgovorene istine o nejednakom tretmanu žene i muškarca na pobjedničkom postolju, onda neka bude tako - poručila je.

Organizatori demantiraju optužbe

Organizatori "Zeničke trke" oglasili su se priopćenjem u kojem demantiraju optužbe za diskriminaciju i prijetnje. Pojasnili su da je razlika nastala u podjeli sponzorskih poklona nejednake vrijednosti, jednog pametnog sata i tri parfema. Sat je dodijeljen pobjedniku muške utrke na deset kilometara, a preostali pokloni pobjednici na 10 km te pobjednicima utrka na pet kilometara. Naglasili su da su svi pobjednici dobili i jednake, simbolične novčane iznose.

Potvrdili su da su razgovarali s Amelom Trožić, ali negiraju da su joj prijetili. "Također smo rekli da nemamo namjeru utjecati na bilo čije mišljenje i postupke, uključujući i to kako će tko postupati i hoće li se javno oglašavati o svemu," stoji u njihovom priopćenju.

(uz korištenje AI-ja)

