Pobjednički povratak 'kauboja'! Štrlek zabijao iz nemogućeg, a Martinović kao da ima federe

<p>Ni 11 otkaza zbog korone ni stanka od devet mjeseci... Nema veze, hrvatski rukometaši opet pobjeđuju. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši na okupljanju</p><p>U prvoj utakmici još od srebrnog Eura pobijedili smo Mađarsku 31-27 na našem otvaranju Europskog kupa, koji igraju već sigurni sudionici sljedećeg Eura. U Osijeku smo vidjeli dobru Hrvatsku s obzirom na situaciju, osvježenu novim licima u konkretnim ulogama poput Martinovića jer neka stara poput Karačića, Stepančića, Mamića, Šipića, Horvata, Mandića nismo mogli. </p><p>Šteta, naravno, što je sve prošlo bez publike jer ova osječka tukla bi se za kartu. Vjerojatno bismo vidjeli i nešto navijača iz susjedstva iz kojeg su Mađari stigli bez korona-pozitivnog izbornika Gulyasa, pa je izborničku ulogu odrađivao legendarni Chema Rodriguez uz asistenciju još legendarnijeg Laszla Nagya. </p><p>Iako su i oni imali dosta problema (nema Banhidija, Lekaija, Miklera, Siposa, Balogha), prije tri dana dobili su europske prvake Španjolce i to se moralo respektirati. Lino se odlučio za postavu u kojoj je na golu bio Šego, na bekovima Duvnjak, Cindrić te Ivić, na crti Musa i na krilima povratnici Čupić i Štrlek. Štrlek je bio prednji u 5-1 i krenuo s presječenom loptom i tri gola. Uz Duvnjakova dva bilo je 5-2 nakon osam minuta.</p><p>Ligetvari i Rosta visinom su dobro zatvarali sredinu mađarske obrane, pa su nam napadi trajali dugo i predugo. Bodo i Mathe zabijali su preko naše obrane, koja je htjela sve rješavati nogama, a noge nisu bile brze, pa su gosti izjednačili za pet minuta, a onda i poveli (8-7).</p><p>Naše je rješenje za napad bio Martinović koji je bio daleko konkretniji od Ivića. Fascinantno je vidjeti kako momak prolazi Mađare kao čunjeve i hvata korak od tri milje s lakoćom, kao da ima federe u nogama. Zabio je četiri u 15 minuta, a trebao još dva zicera.<br/> Rješenje je za obranu bilo tradicionalno, Duvnjak kao prednji u 5-1. Pridružili su mu se Pavlović i Brozović s kojim smo opet, to više nije slučajno, digli sve u obrani za tri skale i nakon Štrlekovog gola iz mrtvog kuta, pa Čupkovog popravnog iz sedmerca i jednog Šeginog obranjenog Matheu odvojili na 16-12 uoči poluvremena. </p><p>Predah nas je opet usporio i Mađarska nas je uhvatila u pet minuta (18-18). Martinović je pokazao fenomenalan osjećaj i za dodavanje, ne zna se je li ljepše bilo za Pavlovića ili za Musu koji nam je vratio +3. Ali, njegov promašaj zicera, pa sudački previd i opet je brzo nestao plus.</p><p>Lino je novo rješenje za obranu našao u Jaganjcu, a za napad vratio Duvnjaka i Cindrića u paru. Digao se i Marić prvi put u 46. minuti i vratili smo se u kontrolu koju je mogao posve poremetiti Boka u kontri, ali Šego je prvom obranom u nastavku u 52. minuti pogurao Čupića da bude 27-25, a ne 26-26. I kako to naš Međugorac radi, odmah je došla i druga, pa i treća, još vrjednija jer je bila sa sedam metara (Szita) i to nam je, naravno, bilo dovoljno da završimo mirno i još da gol upiše Jaganjac, a Car obranu. Dobar posao u Osijeku.</p><h2>Europski kup, 2. kolo:</h2><p>Hrvatska - Mađarska 31-27 (17-13)</p><p>Hrvatska: Car, Šego; Marić, Duvnjak 5, Vida, Mileta, Ivić 1, Štrlek 6, Čupić 3, Musa 3, Cindrić 1, Brozović 2, Jaganjac, Martinović 6, Pavlović 3</p><p>Mađarska: Bosz, Szekely; Vajda, Leimeter 1, Hanusz 3, Kovacsics, Ligetvari, Boka 4, Rosta 1, Ilić, Mathe 4, Bujdoso 4, Szita 3, Szucs, Bodo 6, Toth</p><p>Sedmerci: Hrvatska 1/3, Mađarska 1/3</p><p>Isključenja: Hrvatska 6 minuta, Mađarska 6 minuta</p>