Pobjednik Super Bowla (32) je preminuo od toplinskog udara

Tužne vijesti stižu iz NFL-a. Bivši pobjednik Super Bowla Mitch Petrus (32) je iznenada preminuo, a sumnja se da je pretrpio toplinski udar.

Petrusu je pozlilo dok je radio ispred dućana svojih roditelja u Little Rocku, odmah je prevezen u bolnicu, ali je umro istu večer. Temperatura u najvećem gradu u Arkansasu je bila oko 33 stupnja, a iako je bivši nogometaš pio dovoljno vode, srce mu je stalo kucati jer nije imao dovoljno elektrolita. Mrtvozornik je potvrdio kako u kako ranije nije imao problema sa zdravljem, te da nije bilo nikakvih indikacija da će stradati od toplinskog udara.

#NYGiants statement on the passing of Mitch Petrus: “We are saddened to hear of Mitch’s passing. Our thoughts go out to Mitch’s family and friends.” pic.twitter.com/6GPVBQEdyr

We are deeply saddened by the passing of Mitch Petrus. He was an outstanding competitor, incredible teammate and a true Hog. He will be greatly missed by many. Rest easy Mitch. pic.twitter.com/pMToZaWmc3