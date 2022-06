Pobjednik WRC Croatia Rallyja na putu prema novom slavlju

Finski vozač Kalle Rovanpera (Toyota), ovogodišnji pobjednik WRC Croatia Rallyja, na putu je prema novoj pobjedi i povećanju prednosti u redoslijedu Svjetskog prvenstva u reliju, jer nakon tri dana natjecanja na Reliju Kenija ima 40.3 sekundi prednosti pred momčadskim kolegom, Velšaninom Elfynom Evansom.

Nakon prva dva dana mladi Finac je bio vodeći ispred Japanca Takamota Katsute sa 14.6 sekundi prednosti, dok je trećeplasirani Evans zaostajao za 22.4 sekunde.

U prva dva subotnja brzinska ispita Evans je približio Rovanperi na 15 sekundi zaostatka, ali je promjena vremena koja je donijela obilnu kišu dodatno otežala ionako teške uvjete na cestama u okolici jezera Naivasha. U blatnjavim uvjetima Evans je bio hendikepiran, jer su mu se pokvarili brisači pa je posljednje dvije etape vozio gotovo "na slijepo" i sakupio dodatnih 25 sekundi zaostatka.

Ni vodeći Rovanpera nije bio pošteđen šokova.

"Uopće ne znam kako sam došao do cilja. U vodi me dvaput zanijelo, nisam imao pojma gdje će automobil završiti. Radostan sam da sam došao do cilja", izjavio je Rovanpera.

Najveća nesreća je u zadnjem brzinskom ispitu dana zadesila Belgijca Thierryja Neuvillea (Hyundai) čiji je automobil otkazao poslušnost nešto prije polovice jedne od najdužih etapa, nakon 13,9 km. Neuville više nije uspio pokrenuti svoj Hyundai i20, što mu je donijelo deset minuta dodatka ukupno vrijeme, čime je izgubio izglede u borbi za mjesto na postolju.

Nakon 12 ispita Belgijac je bio na trećem mjestu s nešto više od minute zaostatka za Rovanperom, a sada je pao na peto mjesto, što će u slučaju povoljnog raspleta za Rovanperu finskom vozaču donijeti povećanje prednosti u ukupnom redoslijedu.

Nakon pet od 13 natjecanja iz kalendara Svjetskog prvenstva Rovanpera ima 120 bodova, 55 više od drugoplasiranog Neuvillea (65). Treći je Estonac Ott Tanak (62), koji se u Keniji nije snašao i zasada se nalazi tek na 10. poziciji koje donosi jedan bod.

U nedjelju je na rasporedu još šest brzinskih ispita, od kojih će zadnji biti tzv. "Power Stage" s mogućnošću osvajanja dodatnih bodova za pet najbržih posada, a znakovitog je naziva - "Vrata pakla".

