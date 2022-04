Počeci HNL-a: Čuvali smo Poljud puškama, u štucnama švercali oružje, bježali od granata...

Svakoga dana na jednome mjestu donosimo vam najčitanije članke iz našeg digitalne PLUS+ ponude. Ovo su priče vodećih novinara 24sata koje ne možete pronaći nigdje drugdje. Pretplati se na PLUS+ i čitaj sadržaj samo za tvoje oči.

Čega se najviše sjećam iz tog vremena? Ma putovanja, nevjerojatnih putovanja. Evo, nama je put na utakmicu protiv Dubrovnika koja se igrala u Blatu na Korčuli trajao cijeli dan. Kako smo išli? Iz Osijeka, preko Donjeg Miholjca, Virovitice i Koprivnice do Zagreba, onda bi se spustili na Rijeku, ali tada nije to sve bilo tako brzo, nije bilo autoceste, započeo je Miroslav Bičanić o počecima HNL-a.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Bilo je raznih anegdota igranja u ratnim uvjetima, ali najviše pamtim rujan 1991. godine, počeo nam je Igor Štimac (54) sjećanja na početke hrvatske nogometne lige i prve sezone u ratnim uvjetima.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Više sam se u prvoj sezoni puta vozio trajektom na liniji Prizna – Žigljen nego li bilo kojom drugom linijom u životu. Svako par dana smo tuda prolazili dok nije sagrađen ponton umjesto srušenog Masleničkog mosta. Iz Splita magistralom preko Šibenika i Zadra, pa preko Paga, trajektom natrag na kopno, naokolo preko Delnica i Josidola do Zagreba, pa onda uz mađarsku granicu do Đakova ili Donjeg Miholjca... Nikad kraja putu, po 12 sati bi se truckali do odredišta. prisjetio se nogometaš Hajduka Joško Španjić prve sezone HNL-a.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Uvjeti u kojima smo mi svi tada funkcionirali nisu bili ni blizu normalnih. Pola lige nije igralo kod kuće, klubovi su trenirali gdje su stigli, svatko se snalazio na svoj način, a mi smo u Prvu HNL upali - padobranom, sjeća se početaka HNL-a Ilija Lončarević.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Nogomet tada i nogomet danas ne mogu se usporediti, baš kao što se ne može usporediti ni tadašnje i današnje vrijeme. Teško je to i objasniti nekome tko nije proživio ono što se događalo početkom devedesetih godina nakon osamostaljenja Hrvatske i osnivanje samostalne lige, kada je počeo rat, kaže Goran Vučević, koji je bio proglašen najboljim igračem prvog prvenstva Hrvatske, a nakon toga u milijunskom transferu potpisao sedam godina dugi ugovor s Barcelonom.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Najčitaniji članci