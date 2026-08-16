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Počela La Liga: Sevilla se u 97. provukla, zabio i nesuđeni igrač Istre. Pogledajte sve golove

Piše HINA,
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Počela La Liga: Sevilla se u 97. provukla, zabio i nesuđeni igrač Istre. Pogledajte sve golove
Foto: SportKlub/screenshot
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Sevilla je u ludom preokretu srušila Rayo 2-1, a pobjedu je uzela u 97. minuti s bijele točke! Alaves je također pregazio Getafe 3-0

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U susretu prvog kola nove sezone španjolske La Lige nogometaši Seville su nakon preokreta na domaćem terenu svladali Rayo Vallecano 2-1. Već je u četvrtoj minuti gostujući sastav poveo golom Garcije. Rayo Vallecano je prednost povećao u 32. minuti, ali je pogodak poništen zbog prekršaja u napadu.

U nastavku je uslijedio preokret, a Sevilla je oba gola postigla udarcima s bijele točke. U 52. minuti je izjednačio Guridi, dok je domaćin u 88. ostao s igračem manje nakon isključenja Kike Salasa. Do pobjede je Sevilla stigla u 97. minuti kada je jedanaesterac za 2-1 realizirao Peque.

Video pogledajte OVDJE.

Ranije u subotu, u prvom susretu nove sezone, nogometaši Alavesa su pred svojim navijačima svladali Getafe 3-0. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 42. minuti kada su gosti ostali s igračem manje zbog isključenja Kike Femenije. Potom su golove zabijali Tenaglia, nesuđeni igrač Istre 1961 Mariano Diaz i Rodriguez.

Video pogledajte OVDJE.

U nedjelju se sastaju Racing Santander - Villarreal i Espanyol - Levante. Naslov prvaka branit će nogometaši Barcelone.

La Liga, 1. kolo:

Sevilla - Rayo Vallecano 2-1 (Guridi 52-11m, Peque 90+7-11m / Garcia 4)
Alaves - Getafe 3-0 (Tenaglia 73, Diaz 90+2, Rodrigueez 90+4)

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