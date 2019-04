Počeli kiksom protiv Rudeša pa pomeli Hajduk, Osijek i Rijeku

Dinamo je stigao do još jednog, drugog uzastopnog, a 30. naslova prvaka u svojoj povijesti. Zagrepčani su do konačne potvrde nove titule, čak 13. u posljednjih 14 godina, stigli pobjedom (1-0) u Koprivnici. Jedini strijelac bio je Amer Gojak. Plavi su već od samog početka dominirali HNL-om, a pogledajmo koje su to bile ključne utakmice "modrih" na putu do ovog trofeja.

1. kolo

Dinamo - Rudeš 1:1

Zaigrali Šemper, Lecjaks, Knežević...

Već na samom startu sezone Dinamo je napravio - krivi korak. Rudešani su šokirali "modre", odigrali u Maksimiru 1-1. I do svog boda stigli i više nego zasluženo. Dinamo je samo tri dana ranije sezonu otvorio visokom pobjedom (5-0) nad Hapoel Beer Shevom, a HNL je u to vrijeme "modrima" bio u drugom planu. U tom su dvoboju nastupili još Šemper, Lecjaks, Hodžić, Fiolić, Knežević, a svi su ubrzo napustili Maksimir.

Rudešani su poveli autogolom Moharramija koji se nije na najbolji način u svom debiju predstavio zagrebačkoj publici, ozlijedili se Šitum i Majer, a Dinamo je do (vri)jednog boda stigao preko Perića u 93. minuti. No, uvodni kiks nije u modre odaje donio tektonske poremećaje, sve je i dalje bilo mirno, pa se Dinamo brzo uozbiljio i počeo nizati pobjede. Kako u Europi, tako i u HNL-u.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

13. kolo

Osijek - Dinamo 0:2

Olmo oduševio po gustoj magli

Dinamo je u uvodnih 12 kola stigao do devet pobjeda i tri remija, a onda je pred "modre" u studenom stigao zahtjevan niz utakmica. Uz inozemne izazove, na domaćoj je sceni trebalo uspješno odraditi Osijek, Lokomotivu, Rijeku, Goricu... suparnike koji su već iskazali europske ambicije. U Gradskom vrtu je bila velika magla, bila je to utakmica za prave frajere.

A Nenad Bjelica u svojoj momčadi ima frajere. Dinamo je dominirao, Gavranović je u 64. minuti zabio za vodstvo Zagrepčana, a Dani Olmo nakon sjajnog solo-prodora u sudačkoj nadoknadi potvrdio pobjedu plavih. Dinamo je paralelno bio uspješan i u Europi, pa je teško izborena pobjeda iz Gradskog vrta svima bila još i draža.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

18. kolo

Dinamo - Hajduk 1:0

Kadzior iz slobodnjaka srušio Splićane

Derbi je uvijek derbi, navijačima Dinama najslađe su one pobjede nad Hajduk. Prvi ovosezonski derbi (0-0 na Poljudu) nije nikoga oduševio, pa su svi imali velika očekivanja od prvog zagrebačkog derbija sezone. Dinamo je već imao devet bodova prednosti nad drugoplasiranom Rijeku, bio čak 19 bodova ispred Hajduka. No, svima je u Maksimiru bilo važno srušiti bijele.

Bila je to ujedno i posljednja utakmica jesenskog dijela sezone, igrači Dinama bili su strašno motivirani, sami sebi uljepšati odlazak na odmor. Dinamo je bio dobar, bolji od Hajduka, a za potez utakmice pobrinuo se Damien Kadzior koji je prekrasnim "slobodnjakom" iz 49. minute matirao Posavca, donio Dinamu prvu ovosezonsku pobjedu nad Hajdukom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

22. kolo

Dinamo - Osijek 3:0

Nastavak dominacije i u 2019. godini

Dinamo je na uvjerljiv način otvorio i proljetni dio sezone. Nogometaši Nenada Bjelice prvo su sedmicom (7-2) pregazili Rudeš, pali su Istra (1-0) i Slaven Belupo (3-0), u međuvremenu su Zagrepčani prošli i Viktoriju Plzen. A samo tri dana nakon velike fešte i ogromnog emotivnog pražnjenja u Maksimir je stigao Osijek.

Nenad Bjelica je odmarao velik broj igrača (Livaković, Theophile, Dilaver, Leovac, Ademi, Šunjić, Olmo, Hajrović, Oršić, Petković), a praktički druga momčad Dinama se "poigrala" s toga dana nedoraslim suparnikom. Osijek je primio tri, mogao je i osam golova. Gosti su poslije utakmice bili skroz potišteni, kapetan Škorić javno poručio kako se "srami današnje predstave".

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

27. kolo

Hajduk - Dinamo 0:1

Uvijek je najslađe slaviti na Poljudu

Za Dinamo je ovo, s psihičke strane, bila najlakša utakmica sezone. Pitanje je bila tek razina motivacije. Bez obzira na veličinu derbija, "modri" su tog dana imali čak 24 boda prednosti nad Hajdukom, a tako se onda i nije baš lako "napaliti". Nenad Bjelica je odlučio na klupi ostaviti Petkovića, u prvi sastav vratio se Gavranović, i bio je to pun pogodak.

Švicarski reprezentativac iskoristio je jednu veliku pogrešku domaćeg vratara Posavca, kvalitetno ispratio jedan odbijanac i poslao loptu u mrežu. Već po slavlju toga gola bilo je jasno koliko "modri" žele pobjedu, te kako se ove sezone još nisu zasitili pobjeda. I kako im je uvijek "gušt" slaviti na Poljudu...