Počelo suđenje Rubialesu zbog skandaloznog poljupca. Prijeti mu dvije i pol godine zatvora!

U ponedjeljak je počelo suđenje predsjedniku Španjolskog nogometnog saveza Luisu Rubialesu (47), a kao prva svjedokinja nastupila je Jennifer Hermoso. Rubiales je optužen za seksualni napad i prisilu zbog nakon što je poljubio Hermoso u usta tijekom svečane dodjele medalja nakon finala Svjetskog prvenstva za nogometašice.

Incident se dogodio nakon što je Španjolska prvi put u povijesti osvojila zlato. Proslavu povijesnog uspjeha zasjenio je Rubiales, čije je ponašanje izazvalo val protesta u Španjolskoj i pokrenulo značajnu raspravu o seksizmu u sportu.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Rubiales je nakon skandala podnio ostavku na mjesto predsjednika Španjolskog nogometnog saveza, a suspendirala ga je i Fifa na tri godine te je izgubio poziciju potpredsjednika Uefe.

Hermoso: 'Ne mogu slobodno živjeti'

Hermoso je danas pred sudom iznijela svoje svjedočenje o spornom događaju, dok je Rubiales sjedio i vodio bilješke. Španjolska reprezentativka detaljno je opisala incident koji se dogodio nakon finalne utakmice. Prema informacijama sa suđenja, Hermoso je naglasila da nikada nije dala pristanak za poljubac te je otkrila da je nakon incidenta morala napustiti Madrid zbog prijetnji smrću.

Nogometašica je pred sudom rekla kako ne živi slobodan život od tog trenutka.

- Kamere su me pratile 24 sata dnevno. Ljudi su me čekali pred kućom i pratili me te fotografirali dok bih doručkovala s majkom, bojala sam se pogledati oko sebe na ulici jer me bilo strah da me netko prati. Dobivala sam prijetnje smrću (ne od strane optuženih u slučaju, op. a.) i razne poruke. S cijelom sam se obitelji iselila iz Madrida jer je cijela situacija bila neizdrživa. Moj se život promijenio u tom trenutku i od tada ga ne mogu slobodno živjeti - ističe nogometašica.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Tvrdi kako ju nitko nije pitao kako se osjeća i kako su ju ljudi iz Saveza htjeli natjerati da laže i kaže kako je pristala na poljubac.

- Nitko me nije poštovao. Moj šef me poljubio u usta, smatram kako to u nijednom slučaju nije normalno. Nitko me nije pitao kako se osjećam, čak ni Jorge Vilda (bivši izbornik reprezentacije, op. a.) u kojeg smo imale puno povjerenja. Nitko, ali nitko me nije pitao što mi prolazi kroz glavu. Savez me trebao zaštititi, a nije - svjedočila je Hermoso.

Tužiteljstvo za Rubialesa traži, godinu dana zatvora za seksualni napad i 18 mjeseci zatvora za prisilu, zabranu prilaska i kontaktiranja s Hermoso i novčanu naknadu od 60.000 eura.

Suđenje će trajati do 19. veljače, a Rubiales i ostali optuženi će svjedočiti nakon 12. veljače. Uz Rubialesa, na optuženičkoj klupi su i Jorge Vilda, bivši izbornik ženske reprezentacije, Albert Luque, bivši sportski direktor, te Rubén Rivera, bivši marketinški direktor, koji su optuženi za prisilu jer su navodno pokušali prisiliti Hermoso da izjavi kako je poljubac bio sporazuman.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Očekuje se da će sud saslušati ukupno 27 svjedoka, uključujući Rubialesove kćeri i nekoliko reprezentativki španjolske ženske nogometne reprezentacije.

Ovaj slučaj postao je prekretnica u borbi protiv seksizma u španjolskom sportu. Doveo je do značajnih strukturnih promjena u nogometnom savezu Španjolske, uključujući povijesno imenovanje prve žene za izbornika ženske reprezentacije. Također je potaknuo širu društvenu raspravu o položaju žena u sportu i potrebi za stvaranjem sigurnijeg i ravnopravnijeg okruženja za sve sportašice.