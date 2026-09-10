Londonski "bluesi" su u ožujku kažnjeni sa 10.75 milijuna funta zbog kršenja pravila natjecanja
Pochettino: 'Chelseaju treba uzeti naslov i dati ga Spursima'
Izbornik američke nogometne reprezentacije Mauricio Pochettino izjavio je kako bi Chelsea zbog kršenja pravila Premier lige trebao ostati bez naslova prvaka u sezoni 2016/17. te kako bi titulu trebali dodijeliti Tottenhemu kojeg je tada vodio.
Londonski "bluesi" su u ožujku kažnjeni sa 10.75 milijuna funta zbog kršenja pravila natjecanja. Prema istrazi Premier lige, klub je platio više od 40 milijuna funti neregistriranim agentima i trećim stranama kako bi osigurao transfere između 2011. i 2018. godine. U tom razdoblju Chelsea je osvojio dva naslova Premier lige (2015, 2017), dva FA kupa (2012, 2018), Liga kup (2015) i Europsku ligu (2019).
- Ako su priznali da su prekršili pravila, naslov Premier lige trebalo bi dodijeliti drugoplasiranoj ekipi - rekao je Pochettino za BBC.
Chelsea je te sezone bio prvi sa 93 boda, dok je Tottenham zauzeo drugo mjesto sa sedam bodova manje. Nakon odlaska iz Lontona, Pochettino je vodio PSG, Chelsea, a od 2024. sjedi na klipu SAD.
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