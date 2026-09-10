Pochettino: 'Chelseaju treba uzeti naslov i dati ga Spursima'

Izbornik američke nogometne reprezentacije Mauricio Pochettino izjavio je kako bi Chelsea zbog kršenja pravila Premier lige trebao ostati bez naslova prvaka u sezoni 2016/17. te kako bi titulu trebali dodijeliti Tottenhemu kojeg je tada vodio.

Londonski "bluesi" su u ožujku kažnjeni sa 10.75 milijuna funta zbog kršenja pravila natjecanja. Prema istrazi Premier lige, klub je platio više od 40 milijuna funti neregistriranim agentima i trećim stranama kako bi osigurao transfere između 2011. i 2018. godine. U tom razdoblju Chelsea je osvojio dva naslova Premier lige (2015, 2017), dva FA kupa (2012, 2018), Liga kup (2015) i Europsku ligu (2019).

- Ako su priznali da su prekršili pravila, naslov Premier lige trebalo bi dodijeliti drugoplasiranoj ekipi - rekao je Pochettino za BBC.

Foto: Phil Cole

Chelsea je te sezone bio prvi sa 93 boda, dok je Tottenham zauzeo drugo mjesto sa sedam bodova manje. Nakon odlaska iz Lontona, Pochettino je vodio PSG, Chelsea, a od 2024. sjedi na klipu SAD.