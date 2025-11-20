Obavijesti

Pochettino izgubio živce na pressici: Ja sam izbornik, nisam domar. Iskreno, umoran sam
Foto: Scott Coleman/REUTERS

Tko su standardni igrači? Moje pitanje je, možda trebamo prekinuti press konferenciju i ja trebam otići u svlačionicu, vratiti se i ponovno započeti press konferenciju, odbrusio je izbornik SAD-a na pitanje novinara

Sjedinjene Američke Države pobijedile su Urugvaj 5-1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Tampi. Zanimljivo, izbornik Mauricio Pochettino bio je nervozan nakon utakmice i na pitanje novinara o tome da nema standardne igrače, Argentinac mu je uzvratio. 

- Tko su standardni igrači? Moje pitanje je, možda trebamo prekinuti press konferenciju i ja trebam otići u svlačionicu, vratiti se i ponovno započeti press konferenciju - rekao je Pochettino i dodao:

- Jer ispada kao da smo mi izgubili 5:1. Ja sam izbornik SAD-a, nisam domar. Recite mi o kojem standardnom igraču govorimo, jer ne razumijem što znači standardni igrač? 

Novinar je pojasnio bivšem treneru Tottenhama da misli na iskusne igrače, na što ga je Pochettino pitao na koje točno misli. 

- Moramo razgovarati na način da čestitamo igraču. Ne znam slušaju li konferenciju za medije, ali igrač koji nije 'standardan', a odigrao je dobro, osjećao bi se razočarano zbog ovoga - rekao je i dodao:

- Da budem iskren, umoran sam i možda ne razumijem engleski. Ali jako sam razočaran s prva dva pitanja, jer ne znam što očekujete da ću reći?

Soccer: Concacaf Gold Cup-Group Stage-Haiti at USA
Foto: Jerome Miron/REUTERS

Nakon što je Tottenham otpustio Angea Postecogloua, pojavile su se glasine da bi se Pochettino mogao vratiti u Tottenham, ali od toga neće biti ništa. 

- StartFragment Mislim da je moje ime uvijek na tom popisu otkako sam otišao 2019. godine. StartFragment Danas to nije realno, pogledajte gdje sam, pogledajte gdje smo. Odgovor je tako jasanEndFragment  - zaključio je Pochettino. EndFragment

OSTALO

