Pochettino je ljut: Ovo je jako loše, pa ne možemo tako igrati

Velikim pritiskom Ajaxa počela je utakmica u Londonu. Gosti su bili puno bolja momčad nakon čega su došli i do gola, a trener Tottenhama Mauro Pochettino ljuto je mahao svojim igračima, no to ništa nije pomoglo. Njegovi igrači nisu se mogli sastati s loptom, izgledali su bitno nadjačani od strane mladih suparnika. Nizozemci su na kraju slavili 1-0 i stigli do velike prednost uoči uzvrata kod kuće.

- Možda sam pogriješio s početnim sastavom, mogu to prihvatiti. Nisam sretan, ne možeš igrati ovako. Mislim da je nedopustiv način na koji smo primili pogodak, ali najvažnije je sada to što smo preživjeli drugo poluvrijeme i imamo šanse u uzvratu - rekao je Pochettino nakon utakmice.

No, nakon 35. minute, Spursi su živnuli. Trajao je prekid nekoliko minuta jer se ukazivala pomoć Vertonghenu koji se ozlijedio prilikom skoka, a onda se sve naglo promijenilo. Ajax je izgubio ritam i skroz su pali u igri, dok su domaćini napokon počeli prijetiti.

- U prvom poluvremenu je Ajax pokazao više energije i zbog toga nam je bilo teško. Nedostajalo je energije s naše strane. Nakon što smo primili gol, poslije otprilike pola sata igre tek smo počeli igrati. Moussa Sissoko nam je donio potrebnu svježinu, u nastavku smo ih napadali, stvarali šanse. Samo 1:0 smo izgubili, moramo vjerovati u pobjedu u Amsterdamu - kaže Argentinac.

Realno gledajući, Tottenham nije imao nikoga da zabije gol. Djelovalo je kao da ne bi zabili gol da se igra još 90 minuta. Vidio se taj izostanak u napadačkom dijelu, Harry Kane je ozlijeđen i nema ga do kraja sezone, a Son Heung Min bio je suspendiran zbog žutih kartona. No velika sreća je ta što će on biti spreman za uzvrat i automatski rastu njihove šanse.

Igrom svoje momčadi nije bio zadovoljan ni trener Ajaxa Erik Ten Hag.

- Zaboravili smo igrati nogomet. Ako želimo ući u finale, morat ćemo odigrati puno, puno bolje idući tjedan - rekao je.

Istina, njegovi mladići su nas razmazili nakon fantastičnih utakmica protiv Reala i Juventusa. Bio je to totalni nogomet od prve do posljednje minute, nisu doslovno dali disati protivnicima. No danas su zaigrali ipak malo drugačije. Skroz su pali na početku drugog dijela, i oni su počeli taktički razmišljati i branili su se cijelo vrijeme.

Sigurno nisu zadovoljni odigranim, no pokazali su mišiće da mogu i na ovaj način pobijediti. Ne moraju to svaki put biti neki atraktivni potezi, pete, golovi iz slobodnih udaraca. Pobjeda i golovi u mreži su na kraju svega ono što je najbitnije, a oni su ovaj put zabili gol i svoju mrežu ostavili netaknutom. S velikom prednošću idu na uzvrat u svoj Amsterdam jer svi znaju koliko je teško pobijediti Tottenham u gostima.