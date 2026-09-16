Počinje biciklistički spektakl Cro Race: Imat ćemo najjači roster u povijesti zbog rekordnih ekipa

Sljedećeg tjedna Hrvatska će po 11. put biti domaćin međunarodne biciklističke utrke "CRO Race", koja je ove godine promovirana u viši rang kalendara Međunarodnog biciklističkog saveza (UCI), odnosno nalazi se u kategoriji 2.Pro što znači kako će i po sastavu vozača koji dolaze biti najjača do sada.

"Ta licenca se ne može kupiti, to je priznanje koje se dobije povjerenjem UCI-ja i ekipa koje sudjeluju na utrci", naglasio je u najavi utrke direktor Cro Racea Vladimir Miholjević, bivši profesionalni biciklist i prvi čovjek organizacije ovog događaja od njegovog pokretanja.

"Ove godine imat ćemo i najjači roster u povijesti jer na utrku dolazi rekordnih sedam ekipa iz 'WorldToura', a tu je i devet 'ProTour' ekipa. Za 2027. pripremamo i novi iskorak te se nadamo kako će nas naši dosadašnji partneri u tome podržati", dodao je Miholjević.

Konferencija za medije povodom najave jedanaestog izdanja utrke CRO Race 2026. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Na utrci svakodnevno radi više od 250 ljudi u organizaciji, kada tome pridodate 300-tinjak osoba u momčadima koje sudjeluju, dolazimo do toga da smo mi jedna putujuća karavana od 550 osoba koja tjedan dana putuje Hrvatskom. Spremni smo za višu kategoriju, a za to nam je neophodna suradnja s policijom", objasnio je tehnički direktor utrke Luka Mišović koji se osvrnuo i na ovogodišnju trasu utrke:

"Često dobijemo pitanja zašto na trasi nema Slavonije ili zašto ne idemo južnije, ali nama nije jednostavno koncipirati utrku s obzirom na geografsku razvedenost naše zemlje i ograničenja koja imamo. Mi na raspolaganju imamo šest etapa, maksimalna dužina etape je 180 kilometara, a transferi između etapa ne smiju biti duži od dva sata vožnje. I ove ćemo godine kao i lani startati u Splitu, dok će cilj biti u Segetu Donjem. Ta prva etapa je mješovitog karaktera te je za očekivati kako će utrku kontrolirati sprinterske ekipe te će pobjednik biti odlučen u završnom sprintu. Slijedi druga etapa od Biograda na Moru do Novalje te se nadamo kako će nam vrijeme ove godine omogućiti njeno održavanje u cijelosti nakon što smo ju lani morali kratiti jer je Paški most bio zatvoren zbog bure. Tijekom treće etape od Krka do Labina očekuje nas novitet, a to je vožnja uz obalu istočnog dijela Istre, a potom slijedi zahtjevan uspon na Skitaču te cilj u starom gradu Labinu. U četvrtoj etapi očekuje nas nova destinacija jer će start biti u Puli i to pored Arene, a nakon vožnje unutrašnjosti Istre slijedi uspon na Učku s njene strmije istarske strane i cilj na rivi u Rijeci te bi to trebala biti najteža etapa ovogodišnje utrke. Peta etapa vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, to je ravna do mješovita etapa, dok je šesta etapa već tradicionalna dionica od Samobora do Zagreba za koju očekujemo da će biti najbrža na utrci s prosječnom brzinom od preko 50 kilometara na sat."

Stalni partneri CRO Racea su Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo turizma i sporta te Grad Zagreb, dok se o sigurnosti svih sudionika brine Ministarstvo unutarnjih poslova.

"CRO Race prelaskom u višu kategoriju postaje još snažnija platforma za promociju Hrvatske jer biciklizam i cikloturizam imaju sve snažnije mjesto u turističkoj ponudi", kazao je voditelj proizvoda za outdoor, cikloturizam i sportski turizam u Hrvatskoj turističkoj zajednici Dubravko Šimenc, i sam bivši proslavljeni sportaš.

"CRO Race postao je brend po kojem je Hrvatska prepoznata u svijetu. Biciklizam je atraktivan kako na ovoj najvišoj profesionalnoj razini tako i na rekreativnoj i stoga je Vlada odlučila kako će nastaviti s potporom ovog događaja kako ove tako i sljedeće dvije godine", izjavila je glasnogovornica Ministarstva turizma i sporta Jelena Kolar.

Konferencija za medije povodom najave jedanaestog izdanja utrke CRO Race 2026. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Ova je utrka na popisu najvećih sportskih događaja u Zagrebu. Ove godine odlučili smo se premjestiti cilj na Jarun jer je upravo to dio grada koji je predviđen za sportsku djelatnost", rekao je predstavnik Grada Zagreba, koji je i ove godine, kao i svih prethodnih, biti domaćin cilja završne etape, Stjepan Crnokić.

"Pripreme za utrku su u završnoj fazi, a vjerujem kako je i policija dala svoj doprinos tome što je utrka otišla u viši rang UCI-jeva kalendara", dodao je Josip Mataja ispred MUP-a.

Konferencija za medije povodom najave jedanaestog izdanja utrke CRO Race 2026. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na utrci ove godine neće biti branitelja naslova i ukupnog pobjednika s posljednja dva CRO Racea, Amerikanca Brandona McNultyja (UAE Emirates) koji nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kanadi koje se održava u isto vrijeme, ali dolazi sjajni mladi sprinter, Francuz Paul Magnier (Soudal-QuickStep), koji je slavio u četiri etape prošle godine. Njegovi najveći konkurenti u sprintevima trebali bi biti Talijan Alessio Magagnotti (Red Bull-BORA-Hansgrohe) i Irac Sam Bennett (Pinarello-Q36.5), dok bi se za ukupnu pobjedu trebali boriti Talijani iz Bahrain Victoriousa Antonio Tiberi i Edoardo Zambanini, dvojac iz UAE Emiratesa Švicarac Jan Christen i Francuz Benoit Cosnefroy, Belgijanac llan Van Wilder (Soudal-QuickStep) te Talijan Alessandro Fancelu (MBH Bank-CSB Telecom).

Uz "CRO Race", trku za biciklističke profesionalce, ove godine će se održati i sedmo izdanje Kids CRO Racea tijekom kojega će najmlađi biciklisti imati priliku osjetiti natjecateljski duh i biti dio biciklističkog spektakla.