Počinje futsal ludnica. Ovog će se vikenda u Makarskoj igrati Superkup, a potom Liga prvaka

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
U polufinalu Superkupa u nedjelju se u Makarskoj sastaju finalisti lanjskog kupa i prvenstva – Futsal Dinamo i Osijek Kandit (17:30), dok će domaćin Novo Vrijeme igrati protiv Torcide Biberon (20:00). Finale je u ponedjeljak.

Nedjeljnim polufinalnim utakmicama Superkupa, a potom i u ponedjeljak finalom i dvobojem za treće mjesto, otvorit će se u dvorani Gradskog sportskog centra u Makarskoj nova futsal sezona. Hrvatski prvak MNK Novo Vrijeme kao domaćin turnira tom je prigodom u petak navečer u Apfel Areni u Makarskoj priredio svečanost dostojnu aktualnog prvaka. 

Pred lijepo ispunjenim tribinama predstavljeni su igrači i stručni stožer predvođen trenerom Ivanom Božovićem, a premijerno je prikazan i novi, treći dres kojim će Makarani igrati predstojeće europske utakmice. Okupljenima se najprije obratio Matko Pašalić, član Uprave Novog Vremena i predstavnik vlasnika Apfel Arene, koji je naglasio važnost Apfela u razvoju kluba i grada:

- Čast mi je ugostiti predstavljanje momčadi i za novu sezonu u našem centru, koji radi cijele godine i zapošljava 50 ljudi. Nadam se da će donijeti sreću klubu kao i prošle sezone. Apfel Arena je jedinstven projekt u Hrvatskoj, s kino-dvoranom, poliklinikom s 19 liječnika, sportskim i kongresnim sadržajima. Ona je glavni sponzor i domaćin ovog predstavljanja, ali i nadaleko prepoznatljivo mjesto i ponos Makarske – poručio je Pašalić.

Predsjednik kluba Dario Martinović podsjetio je na kontinuitet rezultata i jasno postavio ciljeve:

- Sretan sam što smo ispunili obećanje i vratili naslov u Makarsku, a ponosan sam što sam na čelu kluba koji spada u sam vrh hrvatskog sporta. S četiri naslova nacionalnih prvaka i sedam finala tu i pripadamo. Četvrti put smo u Ligi prvaka i četvrti put domaćini jedne od skupina. Ciljevi su uvijek najviši – bio bih najsretniji kada bismo ove sezone osvojili sve tri domaće titule, a u Europi izborili plasman među 16 najboljih. Zahvaljujem svim sponzorima, na čelu s Apfelom, te Gradu Makarskoj na suradnji u organizaciji predstojeće Lige prvaka, ne samo financijski nego i operativno – naglasio je Martinović.

Program su dodatno obogatili članovi ulične sekcije Gradske glazbe Makarska, a večer je zaključena premijernim prikazivanjem kratkog filma o klubu, autora Tonija Pašalića. Bila je to gesta zahvalnosti navijačima, sponzorima, partnerima i Gradu Makarskoj, koji godinama stoje uz klub u svim njegovim uspjesima.

Sezona počinje već ovog vikenda. U nedjelju, 28. rujna, u polufinalu Superkupa sastaju se finalisti lanjskog kupa i prvenstva – Futsal Dinamo i Osijek Kandit (17:30), dok će domaćin Novo Vrijeme igrati protiv Torcide Biberon (20:00). Bit će to dvoboj prvaka i osvajača Kupa. Finale je zakazano za ponedjeljak u 17:30, a utakmica za treće mjesto u 15 sati. Ulaznice su već dostupne preko Adriaticketa i na blagajni Apfel Arene, a od ove sezone za sve domaće utakmice Novog Vremena, među kojima su i Superkup i Liga prvaka, mogu se kupiti online.

Nakon Superkupa i prvih prvenstvenih kola, Makarska će krajem listopada i početkom studenoga ponovno ugostiti i europski spektakl. Od 28. listopada do 2. studenoga u dvorani Gradskog sportskog centra igrat će se glavna runda UEFA Futsal Lige prvaka. Uz domaćina Novo Vrijeme nastupaju Sporting, Kairat i Priština, a plasman u Elitnu rundu izborit će prve tri momčadi. Novo Vrijeme novu sezonu otvara u svom gradu, pred svojim navijačima i u svojoj dvorani – s jasno definiranim ciljevima i podrškom partnera koji su ga učinili važnim simbolom Makarske i hrvatskog futsala.

