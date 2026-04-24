Počinje najneizvjesniji play-off u Hrvatskoj i Europi: Čak sedam klubova može sanjati finale!

Čast košarkaškom prvenstvu, pa i vaterpolskom, odbojkaškom ili nekima koja zaista i jesu uzbudljiva i dramatična, no daleko od medijskog vidokruga, ali ono što ćemo sljedećih tjedana gledati na hrvatskim parketima u futsalu, nećete pronaći ni u jednom drugom sportu u Hrvata. U petak počinje play-off, a među osam klubova njih sedam ima objektivno pravo sanjati finale. Toliko je izjednačena 1. HMNL, vjerojatno i kao jedinstven slučaj u Europi.

Nakon osnovnog dijela sezone, kao favorit u završni sprint ulazi Rijeka, koja je nedavno osvojila prvi trofej u petogodišnjoj egzistenciji - Kup Hrvatske. Par Rijeka - Crnica na papiru je najizvjesniji premda su Šibenčani jedina momčad koju Riječani ove sezone nisu pobijedili, stoga ni tu ne treba sve unaprijed smatrati riješenim.

S ulogom favorita u četvrtfinalnu seriju ulazi i aktualni viceprvak Osijek, koji - po korak više uz sve boljeg rekonvalescenta Galla kao važne karike - kreće protiv Squarea. Dubrovčani su u 18 kola upisali samo pet pobjeda, ali zadnju prije nekoliko tjedana protiv vodeće Rijeke. Štoviše, nakon družine s Kvarnera imaju najbrojniju posjetu na tribinama. Primić, Kuraja, Đuraš i ostali itekako mogu zakomplicirati stvari Slavoncima.

U dvobojima Futsal Dinamo - Novo vrijeme te Olmissum - Torcida izvjesna je jedino neizvjesnost. Dinamovci su bili najdominantnija momčad prvog dijela sezone pa lagano pali, ostavši pritom i bez ključnog igrača te kapetana Tihe Novaka. No, zato su dobili drugog Novaka, Filipa, koji je eksplodirao ove sezone i trenutno je prvo ime Dinama te drugi strijelac lige s 18 golova, sedam manje od Rijekina Sutona. Makarani su, pak, aktualni prvaci, muče se od početka sezone, ali takve momčadi s pobjedničkim genom se ne otpisuje.

Konačno, uoči omiško-splitskog derbija Olmissum je ostavio bolji dojam, ali kad protivnik u momčadi ima Franca Jelovčića, Darija Marinovića... Ma, nek' igra počnu!

Parovi četvrtfinala play-offa (na dvije pobjede):

Rijeka - Crnica (subota, 18:00)

Osijek - Square (petak, 20:00)

Dinamo - Novo vrijeme (petak, 18:15)

Olmissum - Torcida (subota, 20:00)