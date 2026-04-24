FUTSALSKO PRVENSTVO

Počinje najneizvjesniji play-off u Hrvatskoj i Europi: Čak sedam klubova može sanjati finale!

Piše Davor Kovačević,
Zagreb: Hrvatski malonogometni kup, četvrtfinale, MNK Futsal Dinamo - MNK Osijek | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Par Rijeka - Crnica je i najizvjesniji iako je Crnica jedini klub koji Rijeka ove godine nije pobijedila

Čast košarkaškom prvenstvu, pa i vaterpolskom, odbojkaškom ili nekima koja zaista i jesu uzbudljiva i dramatična, no daleko od medijskog vidokruga, ali ono što ćemo sljedećih tjedana gledati na hrvatskim parketima u futsalu, nećete pronaći ni u jednom drugom sportu u Hrvata. U petak počinje play-off, a među osam klubova njih sedam ima objektivno pravo sanjati finale. Toliko je izjednačena 1. HMNL, vjerojatno i kao jedinstven slučaj u Europi.

EVO ŠTO NAS ČEKA Futsal Dinamo razbio Rijeku za kraj ligaške faze prvenstva RH! Poznati parovi doigravanja...
Futsal Dinamo razbio Rijeku za kraj ligaške faze prvenstva RH! Poznati parovi doigravanja...
PETAK (20 SATI) Nakon velike drame u Kupu i žestokog faula, Futsal Dinamo dočekuje Rijeku u prvenstvu...
Nakon velike drame u Kupu i žestokog faula, Futsal Dinamo dočekuje Rijeku u prvenstvu...

Nakon osnovnog dijela sezone, kao favorit u završni sprint ulazi Rijeka, koja je nedavno osvojila prvi trofej u petogodišnjoj egzistenciji - Kup Hrvatske. Par Rijeka - Crnica na papiru je najizvjesniji premda su Šibenčani jedina momčad koju Riječani ove sezone nisu pobijedili, stoga ni tu ne treba sve unaprijed smatrati riješenim.

S ulogom favorita u četvrtfinalnu seriju ulazi i aktualni viceprvak Osijek, koji - po korak više uz sve boljeg rekonvalescenta Galla kao važne karike - kreće protiv Squarea. Dubrovčani su u 18 kola upisali samo pet pobjeda, ali zadnju prije nekoliko tjedana protiv vodeće Rijeke. Štoviše, nakon družine s Kvarnera imaju najbrojniju posjetu na tribinama. Primić, Kuraja, Đuraš i ostali itekako mogu zakomplicirati stvari Slavoncima.

Zagreb: Hrvatski malonogometni kup, četvrtfinale, MNK Futsal Dinamo - MNK Osijek | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U dvobojima Futsal Dinamo - Novo vrijeme te Olmissum - Torcida izvjesna je jedino neizvjesnost. Dinamovci su bili najdominantnija momčad prvog dijela sezone pa lagano pali, ostavši pritom i bez ključnog igrača te kapetana Tihe Novaka. No, zato su dobili drugog Novaka, Filipa, koji je eksplodirao ove sezone i trenutno je prvo ime Dinama te drugi strijelac lige s 18 golova, sedam manje od Rijekina Sutona. Makarani su, pak, aktualni prvaci, muče se od početka sezone, ali takve momčadi s pobjedničkim genom se ne otpisuje.

Konačno, uoči omiško-splitskog derbija Olmissum je ostavio bolji dojam, ali kad protivnik u momčadi ima Franca Jelovčića, Darija Marinovića... Ma, nek' igra počnu! 

Parovi četvrtfinala play-offa (na dvije pobjede):

Rijeka - Crnica (subota, 18:00)

Osijek - Square (petak, 20:00)

Dinamo - Novo vrijeme (petak, 18:15)

Olmissum - Torcida (subota, 20:00)

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'
NOVI INVESTITOR

DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'

U posljednje vrijeme interes za ulaganje u Hajduk pokazalo je više potencijalnih investitora. Među njima se isticao i jedan bogati kanadski Hrvat, no njegov se interes ohladio
FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'

Bračni par Livaja zemljište na Šolti kupio je za 210.000 eura, susjed im je Ivan Rakitić. Stručnjak za nekretnine otkriva nam sve o vrijednosti na toj lokaciji

