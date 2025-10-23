Podatak koji Tudoru ne radi uslugu: Juventusu se ovako crni niz nije dogodio čak 16 godina!

Juventus prolazi kroz jednu od najtežih kriza posljednjih godina, a niz loših rezultata kulminirao je porazima od Coma u Serie A i Real Madrida u Ligi prvaka. Navijači su zabrinuti, a na društvenim mrežama se povela žustra rasprava o stanju u klubu. Jedan podatak istaknuo je mračnu statistiku: torinski klub nije pobijedio u sedam uzastopnih natjecateljskih utakmica, što je najgori takav niz još od proljeća 2009. godine.

Objava je pokrenula lavinu komentara na Redditu u kojima navijači i nogometni entuzijasti traže krivca za posrtanje talijanskog velikana. Glavna meta kritika je hrvatski trener Igor Tudor, koji je klupu preuzeo u ožujku ove godine.

"Tudor nije menadžer na razini Juventusa. Nema srama u tome, ali to je očito," stoji u najpopularnijem komentaru s više od 200 glasova. Drugi korisnici nadovezali su se, tvrdeći da je odluka o njegovom zadržavanju nakon privremenog statusa bila "suluda" jer su se njegove mane vidjele i ranije.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Ipak, dio navijača brani Tudora, prebacujući odgovornost na igrački kadar. "On ne mora biti na razini Juventusa jer ni ova momčad nije na razini Juventusa. Jedva su prošle sezone izborili top 4, a sada su još slabiji," napisao je jedan korisnik, dodajući da "ni Guardiola ne bi pretvorio ove igrače u vrhunsku ekipu."

Razočarenje rezultatom nije skrivao ni Tudor, koji smatra kako je "stara dama" zaslužila barem bod na teškom gostovanju.

- Ostaje žal što nismo uzeli barem bod, mislim da smo ga zaslužili. Igrali smo protiv odlične momčadi s kvalitetnim pojedincima, ali siguran sam da smo trebali zabiti. Dečkima je jako žao zbog poraza, ali ja sam zadovoljan pristupom. Dobro smo krenuli i kasnije patili u obrani, što je bilo očekivano, s obzirom na kvalitetu protivnika - rekao je.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Ova situacija podsjeća na krizu iz 2009. godine, kada je niz od osam utakmica bez pobjede na kraju rezultirao otkazom za tadašnjeg trenera Claudija Ranierija. Juventus sljedeću priliku za prekid crnog niza ima protiv Lazija, kluba koji je, ironično, bio dio i te negativne serije prije 16 godina.