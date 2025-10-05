LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Mario Kovačević nije se odlučio za brojne promjene i tu je - pogriješio. Njegova standardna momčad nije bila na željenoj razini, a igrači s klupe imaju sve manju ulogu u momčadi...
KOMENTAR PLUS+
Podbacili igrači, ali i - struka: Dinamo bez ikakve svježine, a pričuve su sve više izvan forme
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je opet "pao". Lokomotiva je na Maksimiru u dvoboju 9. kola s 2-1 svladala "modre", tako zaustavila uspješan niz Zagrepčana. Hrvatski viceprvak proteklih je tjedana nizao pobjede, rušio Hajduk, Fenerbahče, Slaven Belupo i Maccabi Tel Aviv, a onda na Maksimiru izgubio od gradskog rivala.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku