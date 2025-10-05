Obavijesti

Podbacili igrači, ali i - struka: Dinamo bez ikakve svježine, a pričuve su sve više izvan forme

Piše Hrvoje Tironi,
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Mario Kovačević nije se odlučio za brojne promjene i tu je - pogriješio. Njegova standardna momčad nije bila na željenoj razini, a igrači s klupe imaju sve manju ulogu u momčadi...

Dinamo je opet "pao". Lokomotiva je na Maksimiru u dvoboju 9. kola s 2-1 svladala "modre", tako zaustavila uspješan niz Zagrepčana. Hrvatski viceprvak proteklih je tjedana nizao pobjede, rušio Hajduk, Fenerbahče, Slaven Belupo i Maccabi Tel Aviv, a onda na Maksimiru izgubio od gradskog rivala.

