Fernandes, Pogba, Foden, Benzema, Kimmich, De Jong, Sancho, Immobile... Svi oni, prema kladionicama, imaju više izgleda da budu izabrani za najboljeg igrača Eura prije Luke Modrića. Prije hrvatskog kapetana čak je i Eden Hazard, koji igra u katastrofalnoj

formi.

Iako je Luka Modrić, u konkurenciji Hazarda, Benzeme i ostalih igrača Reala, izabran za najboljeg nogometaša godine, Belgijac i Francuz su favoriti u lov na MVP prvenstva. Da će Luka biti najbolji igrač prvenstva, odnosno da će ponoviti uspjeh iz Rusije, tečaj je nevjerojatnih 50! Jednake izglede imaju, primjerice, Alvaro Morata, Memphis Depay ili Joao Felix. No ista stvar bila je i u Rusiji, da će biti najbolji igrač SP-a, pored Messija i Ronalda, na Modrića je bio tečaj 50!

Sjećate se što je bilo... Hrvatska je igrala finale, a Luka je bio najbolji igrač Svjetskog prvenstva. A kad smo kod Hrvatske,

recimo da su nas i tu kladionice možda malo podcijenile. Tečaj da će Hrvatska biti novi europski prvak je 33, jednako kao i na Dansku. Najveći favorit je Francuska (6.50), a ispred nas su još Njemačka, Belgija, Španjolska, Italija, Engleska, Portugal i Nizozemska. Upravo će Dalić protiv Belgije testirati formu igrača.

- Pojedini igrači nisu u optimalnom stanju jer su imali u klubovima problema s ozljedama. Na posljednjim treninzima smo radili čvršće i bolje, ali prioritet su taktika, prekidi... Belgija je glavna proba za susret protiv Engleske u Londonu, u Bruxellesu u nedjelju težimo standardnosti za London - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

Točnije, jedanaestorica koja će istrčati protiv Belgije bit će istih 11 koje će Dalić sučeliti Englezima na Wembleyu. A to su Livaković - Vrsaljko, Vida, Ćaleta Car, Barišić - Kovačić, Brozović - Rebić, Modrić, Perišić - Petković! Novost je Mateo Kovačić koji je na velikim natjecanjima samo dvaput igrao u početnoj postavi.

Prvi put kod Nike Kovača, na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine, a drugi put pod Zlatkom Dalićem u Rusiji protiv Islanda. Na Europskim prvenstvima Mateo nikad nije počeo od prve minute. Ovaj sastav značio bi da će Andrej Kramarić početi s klupe, što neće dobro sjesti igraču koji je u Bundesligi zabio dvadeset golova.

- Hoće li Kramarić početi? Vidjet ćemo - zagonetno će reći hrvatski izbornik.

U utakmici protiv Armenije, ako već moramo nekoga izdvojiti, Mario Pašalić odigrao je na visokoj razini i pokazao Daliću da na njega itekako može računati.

- Mario je dosta dobro ušao u igru, pokazao je inicijativu, trudi se, hoće... No iskreno, zabrinulo me tih 1-1 protiv Armenije, no igra daje nadu u optimizam. Ne treba sve biti idealno na početku, to je tek bila prva utakmica. Kad bi sad sve bilo idealno, možda kasnije ne bi - kaže Dalić.

Razlika između odlaska na Svjetsko prvenstvo u Rusiju i sad na Euro je velika.

- Na Svjetsko smo išli bez velikih očekivanja, sad kad smo viceprvaci svijeta, očekivanja su veća - kaže Dalić.

Ako je sve loše bilo u utakmici protiv Armenije, odmah ćemo potpisati. Ipak je to prijateljska utakmica u kojoj je bio cilj “osjetiti loptu” i sačuvati se od ozljeda. Protiv Belgije će biti druga priča. Sedam puta smo igrali protiv Belgijaca, triput pobijedili, dvaput izgubili i dvaput remizirali...

Uh, kako bi pobjeda dobro sjela...