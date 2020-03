Podravka bolja od Thuringera! Tsakalou zabila devet golova...

Na krilima sjajne koprivničke publike „kokice“ su došle do velike pobjede nad Thuringerom 27-23 i u uzvratni susret četvrtfinala EHF Kupa u Njemačku koji se igra za sedam dana nose prednost od četiri zgoditka. Kako je svaka prednost nadoknadiva ali i obranjiva, očekuje se da će igračice iz grada juhe, u revanšu odigrati još bolje u obrani i tako ući u toliko željeno polufinale……

Utakmica u Koprivnici protiv starih protivnika krenula je k'o po loju. Sve je sjajno štimalo i igračice trenera Zlatka Saračevića su u polovici prvog djela dosegnule nebesku prednost od čak šest zgoditaka. No, kako je teško stalno hodati uz brijeg, pa se mora malo i „počinuti“ to su si domaće rukometašice uzele mali predah i gošće su to znalački iskoristile i na do poluvrijemena stigle na solidnih tri gola zaostatka. Akcija koju su sredinom prvog djela izvele Stanko i Tsakalou koja je uhvatila ubačaj u šesterac i u skoku s prvog kata zabila zgoditak, je vrijedan divljenja, radi tog gola se isplatilo doći u dvoranu.

Nastavak susreta nakon odmora je ponovo u znaku Grkinje Tsakalou koja golom otvara ljepšu stranu utakmice koja je završila rezultatom koji bi domaći trener i igračice potpisale i potpis ovjerile kod javnog bilježnika prije susreta. Tsakalou je svakako prvo ime utakmice jer je zabila 7 lijepih golova iz igre i još dva iz sedmerca kad se vidjelo da Dejana Milosavljević nije imala svoj dan.

Trener Podravka Vegete Zlatko Saračević nije krio zadovoljstvo prezentacijom igreali i onim što im je ponudilo 2000 gledatelja:

- Čestitam Koprivnici na fenomenalnoj atmosferi, ali i svojem kolegi treneru napravoj utakmici u kojoj je bilo dobrih perioda igre s obje strane, nadigravanja te je bila teška utakmica. Cure su odigrale fenomenalnu utakmicu, ali ovo danas je bilo samo prvo poluvrijeme, a uzvrat je drugih 60 minuta kao što smo i najavljivali uoči susreta.

Prvo ime susreta Lamprini Tsakalou se zahvalila publici i „skicirala“ 60 minuta igre:

- Hvala navijačima. Atmosfera u dvorani je bila nevjerojatna. Odigrale smo dobru utakmicu u kojoj smo bile koncentrirane od početka te je želja za pobjedom bila jaka. Uspjele smo zadržati prednost koju smo stekle na početku utakmice. Griješile smo, no dobro je da smo ostale dovoljno koncentrirane da se rezultat nije okrenuo. Važno je i sljedećeg tjedna dobro odigrati u gostima.