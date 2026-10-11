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LIGA PRVAKINJA

Podravka je pala u Norveškoj, Storhamar je lagodno pobijedio

Piše HINA,
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Podravka je pala u Norveškoj, Storhamar je lagodno pobijedio
Poreč: Finale Hrvatskog kupa za rukometašice, RK Podravka - RK Lokomotiva | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Podravka Vegeta pala je u Norveškoj; Storhamar je pobijedio Koprivničanke 33-25 i nanio im četvrti poraz u Ligi prvakinja

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U dvoboju 5. kola Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete poražene su u Norveškoj od Storhamara 33-25 (10-12). 

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Zlatko Saračević 01:34
Zlatko Saračević | Video: 24sata/pixsell

Koprivničanke su upisale i četvrti poraz u skupini B, a on je došao nakon ravnopravnog prvog dijela, da bi u drugom norveške prvakinje dominirale i nakraju slavile s visokih osam pogodaka razlike. 

Kod Podravke je Katarina Pandža postigla šest, a Matea Šošo pet golova, dok je kod Norvežanki Christina Pedersen zabila 9 golova. Hrvatske prvakinje su pretposljednje u skupini s 2 boda, a sljedeći dvoboj igraju 18. listopada, kada dočekuju danski Nykobing NFH.  

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