Podravka Vegeta pala je u Norveškoj; Storhamar je pobijedio Koprivničanke 33-25 i nanio im četvrti poraz u Ligi prvakinja
LIGA PRVAKINJA
Podravka je pala u Norveškoj, Storhamar je lagodno pobijedio
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U dvoboju 5. kola Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete poražene su u Norveškoj od Storhamara 33-25 (10-12).
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Koprivničanke su upisale i četvrti poraz u skupini B, a on je došao nakon ravnopravnog prvog dijela, da bi u drugom norveške prvakinje dominirale i nakraju slavile s visokih osam pogodaka razlike.
Kod Podravke je Katarina Pandža postigla šest, a Matea Šošo pet golova, dok je kod Norvežanki Christina Pedersen zabila 9 golova. Hrvatske prvakinje su pretposljednje u skupini s 2 boda, a sljedeći dvoboj igraju 18. listopada, kada dočekuju danski Nykobing NFH.
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