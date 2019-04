Podravka pobijedila lokosice i stigla na korak od 25. naslova

Rukometašice Podravke Vegete stigle su na korak od 25. naslova Hrvatske. One su u napetoj utakmici u fantastičnoj atmosferi koprivničke dvorane izbacile rukometašice Lokomotive iz kolosijeka i pobijedile s 28-23.

Ovom pobjedom su se Kokice ukrcale u pobjednički vagon, a Lokosice su ostavile na sporednom kolosijeku i uzvratile im za jedini poraz u prvenstvu.

Važnost susreta je učinio svoje tako da su obje ekipe ušle maksimalno „nabrijane“, čime je utakmica izgubila na ljepoti, ali je zato dobila na neizvjesnosti koja je dizala tenzije do usijanja. U tom rukometnom hrvanju gotovo izjednačenih protivnika, početak je pripao gošćama, koje su bile u vodstvu do 10 minute, kad su „Kokice“ prvi put povele s 6:5 i to zahvaljujući maestralnoj Dejani Milosavljević koja je zabila polovicu golova za Podravku Vegetu.

Na odmor se otišlo sa solidnih četiri gola viška (16:12) u mreži Tee Pijević. U nastavku utakmice rukometašice Podravke su s nekoliko brzinskih golova digle razliku na čak sedam razlike. Risović se „skockala“ i obranila nekoliko lopti, a Dejana 'express' Milosavljević je nastavila trpati i trpati.

Kad se činilo da je Lokomotiva sasvim iskliznula iz kolosijeka, pojavila se na golu Tea Pijević i odjednom je sve krenulo u neizvjesne vode. Obranila je dva sedmerca i voda je stigla do grla igračicama Zlatka Saračevića. Lokosice su stigle na zaostatak od tri gola.

No, tada je na scenu stupila Natalija Čigirinova i s dva gola iz igre vratila „Kokice“ na pobjednički put. Koprivnička publika se velikim pljeskom oprostila od svoje momčadi koja još ima dva gostovanja do kraja prvenstva a ujedno i od nekoliko igračica, jer slijedi velika rekonstrukcija momčadi.

- Ušli smo nervozno, dobili smo previše isključenja i to je usmjerilo utakmicu u skroz drugom pravcu. Očekivao sam malo golova, ali čestitam Lokomotivi bile su puno bolje nego u Kupu, konkretnije u šutiranju i agresivnije. Ova ekipa izgleda nikog ne može ubiti do kraja, imamo sve, +7, i onda profulamo dva penala, dva zicera, kontru i sami sebe dovedemo u situaciju kakvu smo imali protiv Ikasta. Cure su pokazale karakter, pokazale su fizičku spremnost jer su izdržale zadnjih 10 minuta i na kraju nije bilo u nekoj panici iako kad uđeš zadnjih deset minuta s vodstvom 4-5 razlike, malo je frka, ali dobro. Šteta što je Kori jučer dobila udarac od Dragice, ali je izdržala, svaka joj čast, sa zamotanom nogom i to je ključ 5-1. Napravili smo što smo napravili i imamo još tri utakmice. Moramo to mirno odigrati do kraja, još jednu u prvenstvu i dvije u kupu - rekao je trener Podravke Zlatko Saračević...

PODRAVKA VEGETA: Tucaković, Risović (9 +0), Ećimović, Zadravec, Turk 2, Holešova 1, Karlovačan 1, Popović, Milošević 3, Džono, Milosavljević 9, Franušić, Chigirinova 7 (5), Ikhneva 1, Debelić 3, Yezhykava 1. Trener: Zlatko Saračević.

LOKOMOTIVA: Pijević (11 +3), Ćurić (1+0) , Boras 4, P. Posavec, Kaselj, Šendvald 1, Šimara, S. Posavec 3(1) , Kapetanović, L. Kalaus 7(6), D. Kalaus 3(1), Čivljak 1, Zeba, Plahinek 1, Glavan 3, Prkačin. Trener: Nenad Šoštarić.

Sedmerci: Podravka Vegeta: 8/5, Lokomotiva: 7/7

Isključenja: Podravka Vegeta: 10 minuta. Lokomotiva: 10 minuta.

Suci: Matija Gubica (Višnjevica) i Boris Milošević (Osijek). Nadzornik: Vladimir Sokol (Topolčice).