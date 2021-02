Antonio Pranjić (29), dojučerašnji pomoćnik iznenada preminulom treneru Zlatku Saračeviću, do kraja prvenstva će voditi rukometašice Podravka Vegete.

Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje rukomet te je s 23 godine stekao zvanje magistra kineziologije. Svoju trenersku karijeru započeo je u RK Koprivnici u kojem je pri završetku studija krenuo raditi kao volonter.

Po završetku studija preuzeo je svoju prvu generaciju. U ljeto 2019. godine počeo je raditi kao pomoćni trener u prvoj ekipi Podravka Vegete. U 2020. godini preuzeo je i funkciju koordinatora Škole rukometa i bio pomoćni trener, a nedavno je stekao i EHF-ovu Master Coach licencu.

Sad mu je čelništvo kluba dalo povjerenja da samostalno vodi podravkašice do kraja sezone, a u novu će ih uvesti Neven Hrupec koji je u prvom mandatu Podravku vodio od 2010. do 2013. godine. Ukupno je s Podravkom osvojio četiri prvenstva i četiri kupa te je čak četiri puta došao do grupne faze u Ligi prvakinja.