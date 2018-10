Pogba sam sebe sprda: Objavio video kako skakuće po dvorištu

Epizoda Paula Pogbe u Manchester Unitedu prožeta je mnogim tenzijama. Francuz je sjajan igrač, ali nažalost u često do izražaja dolazi njegovo prgavo i djetinjasto ponašanje. Tako je Pogba često u svađi s Jose Mourinhom, a ni s navijačima nije baš u najboljem odnosu.

Pogba je postao predmet sprdnje na društvenim mrežama nakon što je skakutao prilikom izvođenja penala protiv Evertona, a njegov način izvođenja nije baš najbolje sjeo ljudima koji vole nogomet.

No, njemu je to sve zanimljivo i šaljivo, kao djetetu. Tako je Pogba, inače veliki ovisnik o Instagramu, objavio na toj društvenoj mreži kako skakuće po dvorištu prema automobilu, sprdajući se sa samim sobom. Misleći da je to sve zanimljivo, Pogba je tako zapravo samo navukao na sebe još veći bijes Unitedovih navijača, a ionako ga već drže na tankom ledu