Pogba šokirao navijače: Ovo bi mogao biti moj posljednji SP...

Reprezentacija Francuske nije baš igrala najbolje u prve dvije utakmice Svjetskog prvenstva. Pobijedili su 'tricolori' Australiju na jedvite jade 2-1, a onda su, također teškom mukom, slavili protiv Perua s 1-0.

Nakon takvih blijedih partija francuskih reprezentativaca mediji su žestoko opleli po igračima, a kao glavni krivac je, kao i većinu puta, proglašen igrač Manchester Uniteda Paul Pogba.

I sada, dok čeka posljednju utakmicu svoje reprezentacije u grupnoj fazi gdje će se susresti s neugodnim Dancima, predvođenim sjajnim Eriksenom, Pogba je iskoristio priliku da se obrati medijima.

- Ovo je možda moje posljednje Svjetsko prvenstvo. Realističan sam, ne znam hoću li ponovno biti pozvan, možda će drugi igrači biti bolji od mene. Nadam se da ću još igrati, ovo mi je već drugo Prvenstvo dok neki samo sanjaju da nastupe barem na jednom - rekao je Pogba.

No, teško je vjerovati kako će za njega ovo biti uistinu posljednje prvenstvo s obzirom na to da on sada ima samo 25 godina i pred njim je zasigurno još puno dobrih igračkih godina.

Inače, Pogba je svoj debi u dresu francuske reprezentacije ubilježio 22. ožujka 2013. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Gruzije, a od tada je za 'tricolore' odigrao 54 utakmice u kojima je zabio devet golova.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.