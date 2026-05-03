Pogledajte bizaran gol Rijeke Lokomotivi. Moguće pojačanje Dinama nokautiralo je suigrača

Nikad lakše Rijeka nije došla do gola na Maksimiru. Igrala se 14. minuta dvoboja Lokomotive i aktualnog prvaka u HNL-u kad je Josip Posavec, bivši golman Hajduka kojega neki spominju kao moguću zamjenu Dominiku Livakoviću iduće sezone u Dinamu, neobjašnjivo zaplivao na 20 metara od svog gola i nokautirao suigrača Luku Dajčera.

Otpadak je, ni kriv ni dužan, pokupio Daniel Adu Adjei i u praznu mrežu zabio 10. gol sezone, peti u HNL-u. Dajčer je neko vrijeme ostao ležati, ali je nastavio utakmicu. Posavčeva pogreška mogla bi skupo koštati lokose u borbi za četvrto mjesto koje može donijeti plasman u drugo pretkolo Konferencijske lige.

Drugi je gol Riječana stigao u 54. minuti. Opet je strijelac bio engleski Ganac, proigrao ga je Amer Gojak, a on je sam podvukao loptu kroz noge Posavcu i praktički riješio utakmicu. Gojak je drugu asistenciju ubilježio u 81. minuti, dao je povratnu Merveilu Ndockytu koji pogađa s 12-13 metara četvrti gol u sezoni za konačnih 0-3.