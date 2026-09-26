ENGLESKA - ŠPANJOLSKA 2-1 Marc Guehi je već u drugoj minuti prodao loptu Lamineu Yamalu za vodstvo svjetskog prvaka, uzvratili su Anthony Gordon i Harry Kane prije odmora
Pogledajte bizarnu pogrešku Engleza od 70 milijuna eura i gol Yamala. A onda preokret
Sva priprema i ispitivanje snaga u srazu između zlatne i brončane reprezentacije s proteklog Svjetskog prvenstva pali su u vodu već u drugoj minuti, kad je Marc Guehi, stoper Manchester Cityja od 70 milijuna eura, prodao loptu Lamineu Yamalu, a ovaj to nemilosrdno iskoristio za šok na Wembleyu.
Gol Yamala pogledajte OVDJE.
Španjolci su poveli protiv Engleske, ali su već do poluvremena pali u zaostatak dvama golovima "gordog albiona". Prvo je Yamalov suigrač iz Barcelone Anthony Gordon u 35. realizirao kontru na proigravanje Judea Bellinghama, a četiri minute poslije Harry Kane glavom pospremio 86. gol u 122. nastupu za Englesku, nakon centaršuta Nica O'Reillyja, i uz lošu reakciju Marca Cucurelle kojem je lopta prešla preko noge.
Golove Gordona i Kanea pogledajte OVDJE.
Utakmica je u tijeku.
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