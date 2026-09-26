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LUDNICA NA WEMBLEYU

Pogledajte bizarnu pogrešku Engleza od 70 milijuna eura i gol Yamala. A onda preokret

Piše Josip Tolić,
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Pogledajte bizarnu pogrešku Engleza od 70 milijuna eura i gol Yamala. A onda preokret
Foto: SportKlub/screenshot
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ENGLESKA - ŠPANJOLSKA 2-1 Marc Guehi je već u drugoj minuti prodao loptu Lamineu Yamalu za vodstvo svjetskog prvaka, uzvratili su Anthony Gordon i Harry Kane prije odmora

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Sva priprema i ispitivanje snaga u srazu između zlatne i brončane reprezentacije s proteklog Svjetskog prvenstva pali su u vodu već u drugoj minuti, kad je Marc Guehi, stoper Manchester Cityja od 70 milijuna eura, prodao loptu Lamineu Yamalu, a ovaj to nemilosrdno iskoristio za šok na Wembleyu.

Gol Yamala pogledajte OVDJE.

Španjolci su poveli protiv Engleske, ali su već do poluvremena pali u zaostatak dvama golovima "gordog albiona". Prvo je Yamalov suigrač iz Barcelone Anthony Gordon u 35. realizirao kontru na proigravanje Judea Bellinghama, a četiri minute poslije Harry Kane glavom pospremio 86. gol u 122. nastupu za Englesku, nakon centaršuta Nica O'Reillyja, i uz lošu reakciju Marca Cucurelle kojem je lopta prešla preko noge.

Golove Gordona i Kanea pogledajte OVDJE.

Utakmica je u tijeku.

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