Pogledajte četiri gola Ronalda: Gostujući stadion vikao 'siuuu', sudac ga zamolio fotografiju

Šest dana nakon što je otvorio golgeterski konto u Saudijskoj Arabiji golom iz penala Al-Fatehu, Cristiano Ronaldo (38) dočekao je i prvi hat-trick u novom klubu Al-Nassru. Štoviše, zabio je sva četiri komada Al-Wehdi u pobjedi 4-0.

Ljevicom u suprotni kut pa desnicom kroz noge, precizan penal od stative i još jedan gol nakon golmanove obrane za savršenu večer i "siuuu" stadiona u Meki, gdje su prevladavali njegovi navijači među 38.000 gledatelja.

Portugalac je premašio brojku od 500 golova u nacionalnim prvenstvima, sad je na 503. U mladim danima u Sportingu zabio je tri, u prvom mandatu u Manchester Unitedu 84, a daleko najviše u Real Madridu, čak 311. U Serie A za Juventus je pogodio 81 put, a u Unitedu drugi put još 11.

Ne zabija se svaki dan četiri gola u nogometu, pa makar to bilo i u Saudijskoj Arabiji. Ronaldu je to 11. put u karijeri da je zabio poker, osam puta mu je to uspjelo u dresu Reala, dvaput u reprezentaciji.

Kad je tako, onda ne čudi što je suca Sultana Al-Harbija zamolio potpis na loptu. A on njega fotografiju za sjećanje...

Al-Nassr je s utakmicom manje vodeći u Saudijskoj profesionalnoj ligi s istim brojem bodova kao Al-Shabab, dok Al-Ittihad, koji se natjecao na Svjetskom klupskom prvenstvu, ima dvije utakmice manje i tri boda manje.

